В Казахстане появится еще один финансовый центр: чем он займется

В стране в скором времени сформируется новый центр финансового регулирования. Особые правила позволят ему привлекать зарубежный капитал, в том числе в криптовалютах. Кто будет выдавать лицензии и контролировать движение денег, выяснил Zakon.kz.

О механизме работы будущего регулятора, который расположится в городе Алатау, рассказал заместитель председателя Национального банка РК Бинур Жаленов.

Зачем Alatau City собственные финансовые правила

По словам финансиста, Alatau City получит особый правовой статус, открывающий возможности для развития индустрии Web3 (концепция и экосистема нового поколения интернета, в основе которой лежат децентрализация, блокчейн-технологии и криптовалюты).

Одной из главных задач станет привлечение международных инвестиций, включая средства, которые сегодня хранятся в биткоинах, USDT (популярный криптовалютный стейблкоин) и других цифровых валютах.

Однако свободный доступ такого капитала потребует дополнительных механизмов контроля. В Нацбанке намерены исключить возможность использования нового режима для незаконного вывода денег из Казахстана.

"Наша задача – сделать так, чтобы эти деньги тоже легко в эту юрисдикцию заходили, при этом не позволив "протекать" мимо нашей юрисдикции, когда выводится капитал незаконно через эти механизмы", – пояснил Бинур Жаленов

Правовой основой преобразований стал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау", был принят 8 мая 2026 года.

В частности, статья 15 устанавливает ограничения для валютных операций и сделок с цифровыми активами. Предусмотренные законом специальные механизмы должны использоваться для финансирования деятельности в Алатау, а не для обхода общенациональных требований в других регионах страны.

"Валютные операции, операции с цифровыми активами, а также принятие и (или) исполнение обязательств в иностранной валюте либо цифровых активах резидентами Алатау допускаются исключительно в целях осуществления основного бизнеса на территории города Алатау и не подлежат использованию для финансирования деятельности на иной территории Республики Казахстан". Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау"

Таким образом, город сможет привлекать инвестиции с использованием криптовалют, сохраняя контроль за их дальнейшим движением.

Кто получит право выдавать лицензии

Над созданием нормативной базы работают сразу три стороны: Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и администрация Алатау.

Сейчас они готовят два документа, которые определят особенности обращения цифровых активов и валютного контроля на территории города.

При этом собственные полномочия Алатау не означают появления полностью независимого финансового надзора. Часть функций планируется передать Нацбанку.

"Предполагается, что администрация города Alatau City часть своих регуляторных функций делегирует Национальному банку". Бинур Жаленов

По его словам, местные органы управления будут формировать правила по согласованию с действующими регуляторами. Выдачу лицензий и контроль за финансовыми организациями предполагается осуществлять совместно.

Такая модель предусмотрена статьей 20 Конституционного закона, разрешающей администрации Алатау передавать отдельные исполнительные и контрольные полномочия другим государственным органам.

Для Казахстана этот подход отличается от действующей системы Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), где лицензированием и надзором занимается самостоятельный орган AFSA. В Алатау намерены использовать возможности уже существующих государственных институтов.

Как объединят Алатау, KASE и МФЦА

О месте будущего финансового центра в общенациональной системе рассказал на Конгрессе и председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Он сообщил, что по поручению президента готовится единая стратегия развития финансового рынка. Важная роль в ней отводится Казахстанской фондовой бирже KASE, Международной бирже Астаны AIX и Alatau City.

"Мы видим взаимное признание обращающихся инструментов, административное сотрудничество, обмен информацией, защиту нашего финансового контура, совместное международное позиционирование", – отметил Сулейменов.

Речь идет о согласовании правил работы различных сегментов финансового рынка, обмене надзорными данными и создании условий для обращения инвестиционных инструментов между ними.

В перспективе это позволит компаниям и инвесторам использовать преимущества нескольких площадок, не сталкиваясь с избыточными административными барьерами. Одновременно власти рассчитывают сохранить единые подходы к контролю за финансовыми рисками.

Организационная структура специальной юрисдикции уже формируется. 10 июля 2026 года Совет города Алатау утвердил положение об Alatau City Authority. Эта структура получила статус государственного органа и полномочия по управлению развитием города. Также предусмотрено создание Регуляторной комиссии, которая будет утверждать нормативные правовые акты, действующие в рамках специального режима.

Ранее мы сообщили, что уже в 2026 году в городе Алатау будет завершено 26 инфраструктурных проектов.