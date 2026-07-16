Иностранным водителям больше не удастся скрыться от штрафов в Казахстане

По инициативе прокуратуры области Жетысу внедрен новый механизм, который позволил привлекать к административной ответственности водителей автомобилей с иностранной регистрацией, нарушивших правила дорожного движения (ПДД) на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее установить владельцев таких автомобилей и вручить им предписание об уплате штрафа было затруднительно. В результате многие нарушители покидали территорию страны, не неся ответственности.

"Для решения этой проблемы прокуратура области совместно с государственными органами организовала обмен необходимой информацией и внедрила единый порядок взаимодействия. Теперь после выявления нарушения устанавливается владелец транспортного средства, оформляется предписание об уплате штрафа, а при повторном пересечении государственной границы оно вручается нарушителю. При наличии неоплаченного штрафа сотрудники полиции принимают меры по его взысканию", – поделились сегодня, 16 июля 2026 года, в прокуратуре области Жетысу.

Отмечается, что благодаря внедренному механизму более 400 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости.

"Общая сумма наложенных штрафов составила 28 млн тенге. На сегодняшний день уже взыскано свыше 1 млн тенге с владельцев 33 транспортных средств". Прокуратура области Жетысу

Также сообщается, что по инициативе прокуратуры области проводится работа по интеграции государственных информационных систем, что позволит повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

14 июля 2026 года мы писали о 22-летнем жителе Актобе, который за три дня совершил 33 нарушения правил дорожного движения (ПДД) и накопил штрафов более чем на 1,3 млн тенге. По данным полиции, молодой человек без разрешения взял автомобиль Toyota, принадлежащий его отцу, установил на машину иностранные государственные регистрационные номера и выехал на улицы города.