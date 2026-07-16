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Общество

Иностранным водителям больше не удастся скрыться от штрафов в Казахстане

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:19 Фото: pexels
По инициативе прокуратуры области Жетысу внедрен новый механизм, который позволил привлекать к административной ответственности водителей автомобилей с иностранной регистрацией, нарушивших правила дорожного движения (ПДД) на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее установить владельцев таких автомобилей и вручить им предписание об уплате штрафа было затруднительно. В результате многие нарушители покидали территорию страны, не неся ответственности.

"Для решения этой проблемы прокуратура области совместно с государственными органами организовала обмен необходимой информацией и внедрила единый порядок взаимодействия. Теперь после выявления нарушения устанавливается владелец транспортного средства, оформляется предписание об уплате штрафа, а при повторном пересечении государственной границы оно вручается нарушителю. При наличии неоплаченного штрафа сотрудники полиции принимают меры по его взысканию", – поделились сегодня, 16 июля 2026 года, в прокуратуре области Жетысу.

Отмечается, что благодаря внедренному механизму более 400 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости.

"Общая сумма наложенных штрафов составила 28 млн тенге. На сегодняшний день уже взыскано свыше 1 млн тенге с владельцев 33 транспортных средств".Прокуратура области Жетысу

Также сообщается, что по инициативе прокуратуры области проводится работа по интеграции государственных информационных систем, что позволит повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:19
Штраф за "непристегнутый пакет" в Алматы: разоблачение от полиции

14 июля 2026 года мы писали о 22-летнем жителе Актобе, который за три дня совершил 33 нарушения правил дорожного движения (ПДД) и накопил штрафов более чем на 1,3 млн тенге. По данным полиции, молодой человек без разрешения взял автомобиль Toyota, принадлежащий его отцу, установил на машину иностранные государственные регистрационные номера и выехал на улицы города.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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