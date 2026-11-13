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Финансы

Стал известен курс доллара на торгах 13 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 15:42 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 444,30 тенге (+0,7).

Курс российского рубля поднялся до 5,40 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,43 тенге (-0,42).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-447 тенге, евро – по 492,6-497,5 тенге, рубли – по 5,17-5,29 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на биржах 13 ноября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent снизилась на 0,55 доллара и составила 95,77 доллара.

На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light также снизилась на 0,38 доллара – до 88,36 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 443,62 тенге, евро – 492,24 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 ноября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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