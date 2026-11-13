Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 13 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,62 тенге, евро – 492,24 тенге, рубля – 5,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 441 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 489 тенге, продажи – 499 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 445 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 490,4 тенге, продажи – 495,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,26 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 442,4 тенге, продажи – 445,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 490,9 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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