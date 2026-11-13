Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,62 тенге, евро – 492,24 тенге, рубля – 5,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 441 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 489 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 445 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 490,4 тенге, продажи – 495,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,26 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 442,4 тенге, продажи – 445,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 490,9 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.