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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 13 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,62 тенге, евро – 492,24 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 441 тенге, продажи – 448 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 489 тенге, продажи – 499 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 445 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 490,4 тенге, продажи – 495,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,26 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 442,4 тенге, продажи – 445,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 490,9 тенге, продажи – 496 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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