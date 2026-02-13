#Казахстан в сравнении
Финансы

Курс доллара еще вырос на торгах 13 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496 тенге, поднявшись еще на 1,49 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,41 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,86 тенге (+0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,4-497,8 тенге, евро – по 586,4-591,1 тенге, рубли – по 6,35-6,46.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 февраля.

Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,1%, до $67,44 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте подешевела на 0,1%, до $62,75 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,28 тенге, евро – 587,06 тенге, рубля – 6,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
