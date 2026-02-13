Курс доллара еще вырос на торгах 13 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496 тенге, поднявшись еще на 1,49 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,41 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,86 тенге (+0,29).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,4-497,8 тенге, евро – по 586,4-591,1 тенге, рубли – по 6,35-6,46.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 февраля.
Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,1%, до $67,44 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в марте подешевела на 0,1%, до $62,75 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,28 тенге, евро – 587,06 тенге, рубля – 6,4 тенге.
