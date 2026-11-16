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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 11:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 16 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,3 тенге, евро – 490,91 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 442 тенге, продажи – 449 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 490 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,39 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 445,1 тенге, продажи – 447 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 491,8 тенге, продажи – 496,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,28 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 444,4 тенге, продажи – 447,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 491,3 тенге, продажи – 495,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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