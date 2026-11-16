Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 ноября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 16 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,3 тенге, евро – 490,91 тенге, рубля – 5,41 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 442 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 490 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,39 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 445,1 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 491,8 тенге, продажи – 496,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,28 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444,4 тенге, продажи – 447,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 491,3 тенге, продажи – 495,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,25 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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