Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,3 тенге, евро – 490,91 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 442 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 490 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,39 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 445,1 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 491,8 тенге, продажи – 496,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,28 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444,4 тенге, продажи – 447,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 491,3 тенге, продажи – 495,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.