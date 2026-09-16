Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,88 тенге, евро – 516,58 тенге, рубля – 5,29 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 513 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 445,3 тенге, продажи – 447,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 514,3 тенге, продажи – 519,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,06 тенге, продажи – 5,18 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446,1 тенге, продажи – 448,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 515 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,15.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.