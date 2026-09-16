Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 сентября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 16 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,88 тенге, евро – 516,58 тенге, рубля – 5,29 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 513 тенге, продажи – 523 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 445,3 тенге, продажи – 447,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 514,3 тенге, продажи – 519,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,06 тенге, продажи – 5,18 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446,1 тенге, продажи – 448,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 515 тенге, продажи – 520 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,07 тенге, продажи – 5,15. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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