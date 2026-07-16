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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июля

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 16 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,71 тенге, евро – 536,17 тенге, рубля – 6,01 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,57 тенге, продажи – 5,87 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 470,5 тенге, продажи – 473,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 538,6 тенге, продажи – 544,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,71 тенге, продажи – 5,86 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 471,6 тенге, продажи – 473,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 537,6 тенге, продажи – 543,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,77 тенге, продажи – 5,83.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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