Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,71 тенге, евро – 536,17 тенге, рубля – 6,01 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,57 тенге, продажи – 5,87 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470,5 тенге, продажи – 473,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538,6 тенге, продажи – 544,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,71 тенге, продажи – 5,86 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 471,6 тенге, продажи – 473,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537,6 тенге, продажи – 543,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,77 тенге, продажи – 5,83.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.