Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 20 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,72 тенге, евро – 493,86 тенге, рубля – 5,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 493 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 455,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 495,5 тенге, продажи – 500,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 455,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 494,8 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,31 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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