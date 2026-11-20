Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,72 тенге, евро – 493,86 тенге, рубля – 5,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 493 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 455,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 495,5 тенге, продажи – 500,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 455,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 494,8 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.