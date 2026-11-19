Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,16 тенге, евро – 487,29 тенге, рубля – 5,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 487 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,37 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446,4 тенге, продажи – 448,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 489,3 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 448,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 489 тенге, продажи – 493,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.