Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 19 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,16 тенге, евро – 487,29 тенге, рубля – 5,4 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 443 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 487 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,37 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446,4 тенге, продажи – 448,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 489,3 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 448,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 489 тенге, продажи – 493,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,25 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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