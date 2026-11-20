Банки страны выдали населению почти 14 трлн тенге кредитов. Какие займы пользуются наибольшим спросом и сколько они стоят, выяснял Zakon.kz.

Три четверти кредитов – "на жизнь"

Согласно статистике Нацбанка РК, с начала года казахстанцы получили банковские кредиты на общую сумму 13,98 трлн тенге. В среднем это около 1,55 трлн тенге ежемесячно.

Основная часть выдач, 10,19 трлн тенге, или 72,9%, пришлась на потребительские цели. На строительство, реконструкцию и покупку недвижимости банки направили 2,14 трлн тенге (15,3%), на приобретение автотранспорта – 1,4 трлн тенге (10%). Остальные направления заняли менее 2% общего объема.

Основным способом потребительского заимствования за 9 месяцев стали кредиты, для оформления которых не требуется передавать банку имущество в залог – из 10,19 трлн тенге 95,4% или 9,71 трлн тенге пришлись на беззалоговые займы. На кредиты с обеспечением осталось около 473 млрд тенге.

Иными словами, беззалоговое кредитование по объему выдач более чем в 20 раз превосходит обеспеченное.

Отдельного внимания заслуживают беспроцентные кредиты, в основном обычная рассрочка. За девять месяцев 2026 года их выдано на 2,6 трлн тенге. Это 26,8% всех беззалоговых потребительских выдач и 25,5% потребительского кредитования в целом.

Квартира или машина?

Среди кредитов на крупные покупки первое место занимает недвижимость. За январь–сентябрь БВУ выдали на эти цели 2,14 трлн тенге, тогда как на автомобили – 1,4 трлн тенге. Разница составляет почти 739 млрд тенге.

В денежном выражении кредитование недвижимости оказалось примерно в полтора раза больше автомобильного.

В качестве примера приведем сентябрьскую статистику. На недвижимость банки выдали 248,2 млрд тенге, на автомобили – 159,5 млрд тенге. При этом потребительские кредиты на другие цели достигли 1,14 трлн тенге.

Отметим, что в категорию недвижимости Нацбанк включает не только приобретение жилья, но также строительство и реконструкцию.

За удобство приходится платить

Стоимость заемных денег существенно различается в зависимости от назначения кредита. По данным регулятора, средневзвешенная ставка по кредитам населению в тенге равна 20,6% годовых.

Самыми доступными по этому показателю оказались займы на строительство, реконструкцию и приобретение недвижимости . Средневзвешенная ставка по ним – 11,2% годовых.

. Средневзвешенная ставка по ним – 11,2% годовых. Автокредиты обходились значительно дороже – в среднем 24,6% годовых. По иным потребительским кредитам показатель достигал 21,9%.

обходились значительно дороже – в среднем 24,6% годовых. По иным потребительским кредитам показатель достигал 21,9%. Особенно выделяются беззалоговые потребительские займы. Средневзвешенная ставка по ним в сентябре составляла 37,1% годовых.

Алматы занимает треть кредитного рынка

Региональная статистика показывает сильнейшую концентрацию банковского кредитования в крупнейших городах Казахстана.

За девять месяцев 2026 года на Алматы пришлось около 4,48 трлн тенге выданных населению кредитов. Это примерно 32% общереспубликанского объема. В Астане банки выдали займов на 1,77 трлн тенге, в Шымкенте – на 1,07 трлн тенге.

Совокупно три крупнейших города обеспечили около 7,32 трлн тенге выдач, или 52,4% общего объема.

Среди областей заметные суммы пришлись на Карагандинскую область – около 648 млрд тенге, область Жетысу – 582 млрд тенге и Актюбинскую область – 520 млрд тенге.

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