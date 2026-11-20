Для чего казахстанцы берут кредиты в 2026 году – Нацбанк
Три четверти кредитов – "на жизнь"
Согласно статистике Нацбанка РК, с начала года казахстанцы получили банковские кредиты на общую сумму 13,98 трлн тенге. В среднем это около 1,55 трлн тенге ежемесячно.
Основная часть выдач, 10,19 трлн тенге, или 72,9%, пришлась на потребительские цели. На строительство, реконструкцию и покупку недвижимости банки направили 2,14 трлн тенге (15,3%), на приобретение автотранспорта – 1,4 трлн тенге (10%). Остальные направления заняли менее 2% общего объема.
Основным способом потребительского заимствования за 9 месяцев стали кредиты, для оформления которых не требуется передавать банку имущество в залог – из 10,19 трлн тенге 95,4% или 9,71 трлн тенге пришлись на беззалоговые займы. На кредиты с обеспечением осталось около 473 млрд тенге.
Иными словами, беззалоговое кредитование по объему выдач более чем в 20 раз превосходит обеспеченное.
Отдельного внимания заслуживают беспроцентные кредиты, в основном обычная рассрочка. За девять месяцев 2026 года их выдано на 2,6 трлн тенге. Это 26,8% всех беззалоговых потребительских выдач и 25,5% потребительского кредитования в целом.
Квартира или машина?
Среди кредитов на крупные покупки первое место занимает недвижимость. За январь–сентябрь БВУ выдали на эти цели 2,14 трлн тенге, тогда как на автомобили – 1,4 трлн тенге. Разница составляет почти 739 млрд тенге.
В денежном выражении кредитование недвижимости оказалось примерно в полтора раза больше автомобильного.
В качестве примера приведем сентябрьскую статистику. На недвижимость банки выдали 248,2 млрд тенге, на автомобили – 159,5 млрд тенге. При этом потребительские кредиты на другие цели достигли 1,14 трлн тенге.
Отметим, что в категорию недвижимости Нацбанк включает не только приобретение жилья, но также строительство и реконструкцию.
За удобство приходится платить
Стоимость заемных денег существенно различается в зависимости от назначения кредита. По данным регулятора, средневзвешенная ставка по кредитам населению в тенге равна 20,6% годовых.
- Самыми доступными по этому показателю оказались займы на строительство, реконструкцию и приобретение недвижимости. Средневзвешенная ставка по ним – 11,2% годовых.
- Автокредиты обходились значительно дороже – в среднем 24,6% годовых. По иным потребительским кредитам показатель достигал 21,9%.
- Особенно выделяются беззалоговые потребительские займы. Средневзвешенная ставка по ним в сентябре составляла 37,1% годовых.
Алматы занимает треть кредитного рынка
Региональная статистика показывает сильнейшую концентрацию банковского кредитования в крупнейших городах Казахстана.
За девять месяцев 2026 года на Алматы пришлось около 4,48 трлн тенге выданных населению кредитов. Это примерно 32% общереспубликанского объема. В Астане банки выдали займов на 1,77 трлн тенге, в Шымкенте – на 1,07 трлн тенге.
Совокупно три крупнейших города обеспечили около 7,32 трлн тенге выдач, или 52,4% общего объема.
Среди областей заметные суммы пришлись на Карагандинскую область – около 648 млрд тенге, область Жетысу – 582 млрд тенге и Актюбинскую область – 520 млрд тенге.
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