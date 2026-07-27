#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
Финансы

Стало известно, в каком городе казахстанцы набрали больше всего кредитов

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Граждане РК продолжают активно брать новые кредиты. Только за июнь 2026 года банки выдали населению займы на 1,85 трлн тенге. Из этой суммы 1,53 трлн тенге пришлось на потребительские цели, еще 262,9 млрд тенге – на ипотеку, сообщает Zakon.kz.

Общий долг приблизился к 26 трлн тенге

На 1 июля общий объем кредитов населения, по данным Нацбанка Казахстана, достиг 25,85 трлн тенге против 25,48 трлн тенге месяцем ранее. Таким образом, всего за июнь кредитный портфель физических лиц увеличился почти на 369 млрд тенге.

При этом практически весь объем задолженности сформирован в национальной валюте, тогда как доля валютных кредитов остается минимальной.

кредиты в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

Кредитный лидер

По данным Национального банка, на 1 июля задолженность жителей Алматы перед банками составила 7,638 трлн тенге. Это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

На втором месте находится Астана, где объем кредитов населения достиг 4,236 трлн тенге. Третью позицию занимает Шымкент с показателем 2,05 трлн тенге.

Среди областей крупнейший кредитный портфель населения сформировался в Карагандинской области – 1,39 трлн тенге, далее следуют Актюбинская (1,01 трлн тенге), Мангистауская (861,9 млрд тенге) и Жамбылская (830,8 млрд тенге) области. Наименьший объем задолженности приходится на область Улытау – 204,2 млрд тенге.

Объем задолженности жителей Алматы более чем в 37 раз превышает показатель области Улытау – разрыв, которого нет ни по одному другому региону страны.

кредиты в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

На что люди берут в долг

Большая часть задолженности населения приходится на потребительские займы.

К началу июля их общий объем достиг 17,32 трлн тенге. Еще 7,45 трлн тенге приходится на ипотечные кредиты. Задолженность по займам на прочие цели составляет около 1,08 трлн тенге.

В Алматы портфель потребительских кредитов превысил 5,39 трлн тенге, а ипотечных – 1,96 трлн тенге. В Астане, напротив, ипотечный портфель оказался крупнейшим в стране и достиг 2,19 трлн тенге, тогда как объем потребительских кредитов составил 1,84 трлн тенге.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане снизились ставки по кредитам для бизнеса: средневзвешенная ставка по займам, выданным юридическим лицам в национальной валюте, снизилась с 22,0% в мае до 21,1% в июне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
кубики кредит
12:31, 11 октября 2024
Казахстанцы стали брать больше кредитов: что это значит для экономики
потребительские кредиты, статистика, итоги
20:04, 25 января 2024
Аналитики подсчитали, сколько средних зарплат составляют кредиты казахстанцев
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
14:45, 19 мая 2026
Сколько денег должны казахстанцы банкам и почему власти ужесточают правила кредитования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дияр Аманали
16:11, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: казах Аманали победил грузина Кеделидзе в четвертьфинале
Арина Соболенко
15:52, Сегодня
"Иногда хочется расслабиться": Соболенко о причинах поездки в Австрию после "Уимблдона"
Гуаль о победе &quot;Кайрата&quot; над &quot;Ордабасы&quot;
15:35, Сегодня
"Мы сделали свою работу": Марк Гуаль о победе "Кайрата" над "Ордабасы" в КПЛ
Али Алмас
15:21, Сегодня
Казахстанский борец Али Алмас вышел в полуфинал чемпионата мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: