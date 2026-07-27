Стало известно, в каком городе казахстанцы набрали больше всего кредитов

Граждане РК продолжают активно брать новые кредиты. Только за июнь 2026 года банки выдали населению займы на 1,85 трлн тенге. Из этой суммы 1,53 трлн тенге пришлось на потребительские цели, еще 262,9 млрд тенге – на ипотеку, сообщает Zakon.kz.

Общий долг приблизился к 26 трлн тенге

На 1 июля общий объем кредитов населения, по данным Нацбанка Казахстана, достиг 25,85 трлн тенге против 25,48 трлн тенге месяцем ранее. Таким образом, всего за июнь кредитный портфель физических лиц увеличился почти на 369 млрд тенге.

При этом практически весь объем задолженности сформирован в национальной валюте, тогда как доля валютных кредитов остается минимальной.

Кредитный лидер

По данным Национального банка, на 1 июля задолженность жителей Алматы перед банками составила 7,638 трлн тенге. Это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

На втором месте находится Астана, где объем кредитов населения достиг 4,236 трлн тенге. Третью позицию занимает Шымкент с показателем 2,05 трлн тенге.

Среди областей крупнейший кредитный портфель населения сформировался в Карагандинской области – 1,39 трлн тенге, далее следуют Актюбинская (1,01 трлн тенге), Мангистауская (861,9 млрд тенге) и Жамбылская (830,8 млрд тенге) области. Наименьший объем задолженности приходится на область Улытау – 204,2 млрд тенге.

Объем задолженности жителей Алматы более чем в 37 раз превышает показатель области Улытау – разрыв, которого нет ни по одному другому региону страны.



Фото: Zakon.kz

На что люди берут в долг

Большая часть задолженности населения приходится на потребительские займы.

К началу июля их общий объем достиг 17,32 трлн тенге. Еще 7,45 трлн тенге приходится на ипотечные кредиты. Задолженность по займам на прочие цели составляет около 1,08 трлн тенге.

В Алматы портфель потребительских кредитов превысил 5,39 трлн тенге, а ипотечных – 1,96 трлн тенге. В Астане, напротив, ипотечный портфель оказался крупнейшим в стране и достиг 2,19 трлн тенге, тогда как объем потребительских кредитов составил 1,84 трлн тенге.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане снизились ставки по кредитам для бизнеса: средневзвешенная ставка по займам, выданным юридическим лицам в национальной валюте, снизилась с 22,0% в мае до 21,1% в июне.