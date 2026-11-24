Доллар еще подорожал на торгах 24 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,28 тенге, поднявшись на 3,19 тенге..
Курс российского рубля подрос до 5,58 тенге (+0,04).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,80 тенге (+0,39).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,3-460,3 тенге, евро – по 499,7-504,5 тенге, рубли – по 5,24-5,38 тенге.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 24 ноября.
Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,52%, до 86,23 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на январь подешевели на 0,60%, до 79,69 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 455,12 тенге, евро – 498,99 тенге, рубля – 5,55 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 ноября, можно здесь.