На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,28 тенге, поднявшись на 3,19 тенге..

Курс российского рубля подрос до 5,58 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,80 тенге (+0,39).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,3-460,3 тенге, евро – по 499,7-504,5 тенге, рубли – по 5,24-5,38 тенге.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 24 ноября.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,52%, до 86,23 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на январь подешевели на 0,60%, до 79,69 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 455,12 тенге, евро – 498,99 тенге, рубля – 5,55 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 ноября, можно здесь.