Доллар еще подорожал на торгах 15 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,95 тенге, поднявшись еще на 1,91 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,39 тенге (+0,41).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,7-498,5 тенге, евро – по 523,5-527,5 тенге, рубли – по 4,97-5,07 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 ноября.
Так, нефть Brent упала на 1,13% и торгуется на уровне 71,62 доллара за баррель.
Американская нефть WTI подешевела на 1,3% и сейчас стоит 67,81 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,85 тенге, евро – 519,04 тенге, рубля – 4,97 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 ноября, можно здесь.