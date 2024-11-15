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Доллар еще подорожал на торгах 15 ноября

Доллары, деньги, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,95 тенге, поднявшись еще на 1,91 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,39 тенге (+0,41).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,7-498,5 тенге, евро – по 523,5-527,5 тенге, рубли – по 4,97-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 ноября.

Так, нефть Brent упала на 1,13% и торгуется на уровне 71,62 доллара за баррель.

Американская нефть WTI подешевела на 1,3% и сейчас стоит 67,81 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,85 тенге, евро – 519,04 тенге, рубля – 4,97 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 ноября, можно здесь.

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