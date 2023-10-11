Кто не играет, тот не выигрывает: астанчанка сорвала джекпот в 20 млн тенге

Жительница Астаны совершила добрый поступок и стала мега миллионершей, выиграв 20 миллионов тенге. Корреспондент Zakon.kz разузнал, что ей помогло разбогатеть.

46-летняя Альфия из Астаны занимается евроремонтом помещений. Простой работник всегда мечтала в один миг стать миллионершей. Заветное желание сбылось благодаря счастливому билету.

"Уже несколько лет я участвую в моментальных лотереях. За это время трижды получала по 100 тысяч тенге, были и небольшие призы. Но я поставила себе цель, что когда-нибудь выиграю миллион. Как в воду глядела. Мысли, отправленные в космос, реализовались. В этот раз в "Мега миллионере" выиграла 20 миллионов тенге. Это была моя мечта", – рассказала о своей победе Альфия.

Сама женщина считает, что таким образом небеса ответили за ее добро.

"Мы с супругом ездили на могилу, чтобы покрасить оградку племяннице. Рядом с нею похоронены и другие дети. Три могилки были не огорожены и уже почти исчезают. На следующий день мы взяли игрушки, цветы и сладости, положили их усопшим детям. На обратном пути, думаю, дай куплю лотерею. Просто заехала, поиграла и у меня на руках оказался выигрыш. Я думаю, что это благодарность малышей", – говорит победительница.

Альфия признается, что часто мечтала выиграть миллион и даже представляла себе, как будет его забирать.

"Я думала, что буду кричать от радости. Но на самом деле выглядело глупо: я обнимала продавщицу, несколько раз просила перепроверить все, пока она не сказала: "Точно-точно, вы выиграли 20 миллионов тенге". Она радовалась вместе со мной. Говорит, что в основном все выигрывают по два миллиона, максимум по пять миллионов, а у меня куш", – радуется жительница Астаны.

Победительница теперь намерена в первую очередь отправиться в путешествие.

"Как-то я выиграла 20 тысяч тенге. Видя это, парни, стоявшие рядом, сказали: "Подставная". Я сказала: "Попробуй и ты. Новичкам всегда везет". Один из них испытал удачу и выиграл 10 тысяч тенге. Я люблю испытывать удачу, получаю удовольствие от этого. Бывает проигрываю, но не жалею о потраченных деньгах. Тот, кто не участвует, тот не выигрывает", – считает Альфия.

40-летняя многодетная мама из Усть-Каменогорска по имени Динара также поделилась радостной новостью о том, что стала обладательницей пяти миллионов тенге.

"Как мама пятерых детей ежемесячно получаю пособия в отделении "Казпочты". На кассе девушка предложила купить лотерею. Я подумала – почему бы нет. Размахнулась и приобрела около семи билетов по 1000 тенге. Они были разные, остановилась на "Три алмаза" и "Аладдин". Вот и испытала удачу", – вспоминает Динара.

По ее словам, сначала она получила выигрыш, равноценный билету, потом – 100 тысяч тенге, а далее и вовсе – пять миллионов тенге.

"Раньше я никогда в такое не верила. Не знаю, что меня подтолкнуло купить билеты. Я не сразу поняла, что у меня такой большой выигрыш, пригляделась и не поверила, там было пять миллионов тенге. Супруг до последнего думал, что это розыгрыш, пока лично не удостоверился", – добавила многодетная мама.

Большая семья признается, что ютится в двухкомнатной квартире, а выигранные деньги помогут им быстрее закончить строительство нового дома.

Фото: Satty Zhuldyz

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