"Сначала стыдился говорить, что я фермер": Жанибек Кенжебаев о перспективах коневодства в Казахстане

Пять лет назад Жанибек Кенжебаев перебрался из столицы в бескрайние Тургайские степи, далекие от современных благ цивилизации, несколько раз был близок к банкротству. Для чего успешный менеджер отказался от благ, и отдает всего себя проекту, узнал корреспондент Zakon.kz.

В степь - за стоящим проектом

Сегодня он на безвозмездной основе делится знаниями, накопленные методом проб и ошибок, с теми, кто желает начать свое дело в животноводстве.

До 2018 года Жанибек был классическим городским жителем, так называемым "белым воротничком", работал на госслужбе, в IT-сфере, в науке и образовании, был директором фабрики по производству косметики.

"После 30 лет у каждого человека происходит переоценка ценностей. Тогда мне захотелось сделать что-то настоящее и жизненно важное, что поможет обществу, народу, родине, и станет примером для моих детей. Стал анализировать различные отрасли, историю Казахстана, внешнеполитическую и экономическую обстановку. И понял, что когда-то сила нефти иссякнет, недры будут исчерпаны, и не стоит идти по следу других, пусть и успешных стран, а надо выбирать свой путь развития. Проанализировав множество информации, понял, что будущее Казахстана за АПК", - поделился фермер.

Тогда он взялся за управление маленькой, даже заурядной фермы с небольшим поголовьем в Амангельдинском районе на границе двух областей - Костанайской и Карагандинской. Сегодня его хозяйство называют уникальным и действительно есть очередь на вакантные рабочие места.

Фото: из личного архива героя

Жанибек отметил, что в Казахстане больше 200 млн гектаров земель, из которых освоены только 40%. И надо обратить серьезное внимание на национальную идею и "завернуть" ее в "соус" сельского хозяйства. В мировом обществе и экономиках происходят изменения, и если сегодня уже остро стоит вопрос по экологии, то через 20-30 лет проблема голода станет более обширной. И она будет не только в Африке, но и перейдет на другие материки, страны и регионы, где сейчас этот вопрос только назревает. И в этой нише по производству продуктов питания Казахстан может занять одно из лидирующих мест.

Фото: из личного архива героя

"Будущее Казахстана за АПК, за животноводством, но в большей части за коневодством. Сейчас остро стоит вопрос с нехваткой воды, Аральского моря нет, Каспий начал мелеть. Для того, чтобы содержать птицу, баранов, коров и свиней, нужно заготавливать корма. Причем в значительных объемах. В условиях нехватки воды усиленно развивать другие виды животноводства будет сложно. Но даже если мы это сделаем, то себестоимость килограмма мяса будет выше, чем у аналогичного товара, привезенного из Канады, Уругвая и других стран", - подчеркнул собеседник.

Фото: Из личного архива героя

Лошади не требуют заготовки кормов. Это единственный вид сельхозживотных, который круглый год, несмотря на климат, может находиться на подножном корме. Сегодня в хозяйстве более 3 тыс. лошадей и за весь год им не дают ни грамма зерна или сена. И на выходе получается высококачественная конина, которая откормилась на свободном выпасе, и имеет низкую себестоимость. В хозяйстве есть и МРС и КРС, для них заготавливают огромные объемы кормов для зимовки.

Фото: из личного архива героя

Что касается мирового рынка, то Казахстан занимает 9-10 место в мире по численности поголовья лошадей. Первые места у Канады, США и Бразилии. И они сбывают свою продукцию по миру, а рынок потребления конины растет год за годом.

"Ко мне приезжали представители крупной японской компании, которые попробовали нашу конину и просто "очумели" от ее вкуса. И это объективно так, потому что наши лошади едят полынь, которая является природным антигельминтиком, тем самым делая мясо безопасным. Кроме того, она придает мясу тонкий аромат, который обогащает его вкусовые качества. Они заявили, что если мы сможем обеспечить необходимые объемы, то они готовы рассматривать Казахстан как экспортера конины и заменить какую-то из стран-поставщиков", - пояснил Жанибек.

Фото: из личного архива героя

Собеседник считает, что Казахстан мог бы поставлять конину в Японию, Китай и даже в Европу. Конина – это фундамент для колбасного производства в мире и стране нужно усиливать свой потенциал в сфере коневодства и брать на себя лидерство.

В розовых очках по ложному следу

Когда Жанибек начинал свое дело, никто не хотел делиться с ним своим опытом. Иногда удавалось договориться с кем-то из директоров хозяйств, но они показывали ему красивую картинку, козыряли астрономическими показателями приплода, отсутствием падежа. И на первых порах это ложное представление сыграло с ним злую шутку. Несколько лет он ходил по ложному следу, пытался достичь тех результатов, о которых ему рассказывали, но это приводило к еще большим проблемам.

"Наслушавшись всех этих историй, я пытался довести выход жеребят до 95%. Колол вакцины, дробил табуны, ставил по четыре человека на табун. Делал все, чтобы достичь этого показателя, а по факту получил резко взлетевшую себестоимость из-за частых вакцинаций, пересчетов, а выход приплода упал до 50-55%", - отметил Жанибек.

Фото: из личного архива героя

А когда начинающий коневод обратился к одному крупному фермерскому объединению, то его руководитель поставил ультиматум - плати 500 тыс. в год, проверим, не враг ли ты и подумаем, как тебе можно помочь.

После такого "ханского" подхода к вопросу спасения тонущего корабля, коневоду расхотелось получать помощь. В результате он допустил миллион ошибок, несколько раз оказывался на грани банкротства и потери веры в себя, и только через несколько лет благодаря своему упорству и смелости смог привести ферму в более-менее устойчивое положение.

Фото: из личного архива героя

"Я чуть-чуть не утопил сам себя, прошло пять лет и сейчас я весь свой опыт выплескиваю в соцсети, чтобы хоть немного помочь таким же начинающим фермерам, как я. Чтобы они видели реальный мир, перспективы и проблемы. Я пытаюсь донести до аудитории, что сельское хозяйство – это благородно, прибыльно и богоугодно, но есть обратная сторона медали", - добавил собеседник.

На своих страницах в соцсетях Жанибек открыто пишет о том, что фермерство в наше время и в реалиях Казахстана - это очень непростое дело. Оно настолько непростое, что нужно десять раз подумать перед тем, как все бросить и уйти в степь. Экономисты и финансисты много спрашивают его о доходности и о сроках окупаемости бизнеса.

Фото: из личного архива героя

"Если вы никогда не инвестировали в сельское хозяйство или не руководили фермой, то вопрос о сроках окупаемости не должен стоять перед вами в самом начале списка. Это не престижная иностранная компания, куда хотят устроиться на работу высококвалифицированные кадры, не магазин и не офис, которые можно закрыть на ключ и уйти на выходные, не банковский сектор, где все законы бизнеса и госрегулирования заточены под извлечение прибыли. Следует быть озабоченными в большей части над тем, как найти силы жить и работать без выходных, не лишиться поголовья, найти кадры, не выгореть самому, противостоять опасным климатическим условиям, уметь постоять за себя и за свое имущество", - говорит Кенжебаев.

Фото: из личного архива героя

С содроганием Жанибек вспоминает и первые месяцы работы, когда нужно было решать вопросы по ветеринарии. Это был очень огромный и тяжелый труд, ветеринаров на рынке нет, консультационных услуг тоже, ему приходилось самому искать и читать литературу. Он изучил множество книг, читал советскую литературу, что-то переводил с немецкого и английского языков.

"Я понял много интересных вещей, что-то адаптировал под наши, казахстанские условия. Прошел через падежи, аборты, потери. Столько ошибок совершил и столько убытков понес, ради того, чтобы получить необходимые знания. И я бы не хотел, чтобы путь молодого фермера проходил точно также. Сейчас я готов стать драйвером отрасли и идти дальше. Я люблю нашу землю, многонациональный народ. За свою жизнь я пожил и в Китае, и в США, и в России, и в Европе, объездил все страны СНГ, но понял, что для меня нет ничего лучше Казахстана. И осознал, что надо думать категориями общества, стран, а не одной квартиры", - отметил коневод.

Без красивых картинок и фильтров

Помимо построения бизнеса, улучшения показателей и повышения производительности труда, Жанибек Кенжебаев занялся популяризацией животноводства и коневодства. Преодолев все страхи, вывел деятельность своей фермы в публичное поле. На своих страницах в соцсетях часто рассказывает и показывает картинки из жизни фермы без прикрас и каких-либо "фильтров". Сегодня в Instagram у него более 36 тыс. подписчиков, 13 тыс. – в Фейсбуке, развивает YouTube и TikTok.

Фото: из личного архива героя

А совсем недавно Жанибек подвел итоги своего первого социально-значимого проекта в жизни. Так он называет Dala.camp, который был организован впервые в стране не только в животноводстве, а в целом в сфере бизнеса. Его стратегической целью была идея подтолкнуть других средних и крупных фермеров делиться с общественностью своим опытом, а также предоставлять всем желающим свою площадку для получения знаний и наставничества.

По его мнению, на сегодняшний день львиная доля животноводческого бизнеса, в частности коневодства, находится в "серой зоне", где фермеры до сих пор боятся сглаза, излишнего внимания со стороны, мнимой конкуренции, или просто боятся выглядеть в глазах общественности не в том свете, в котором они хотели бы.

Победителями Dala.camp стали четыре бизнесмена из сферы животноводства - мясной ретейлер, крупный откормочник для КРС, собственник довольно большого табуна лошадей и очень амбициозный и перспективный молодой человек, который хочет связать свою жизнь с животноводством.

Теперь Жанибек со своей командой хочет и дальше продолжать Dala.camp на конкурсной безвозмездной основе, а также передать другим крупным фермерским хозяйствам челлендж на проведение аналогичных интенсивов. Он считает, что надо ломать старые парадигмы и взращивать в умах фермерах социальную направленность. Они должны понимать, что им надо отдать обществу от своего бизнеса долю в виде знаний и опыта.

"Сейчас я один, а если бы фермеров, которые бы занимались интенсивом, было 100? Мы бы каждый год генерировали для страны по тысяче знающих фермеров. И даже за 10 лет создали 10 тыс. крепко стоящих на ногах фермерских хозяйств, которые дали новый импульс развитию нашей отрасли. Да, я потратил деньги, силы и время на проведения интенсива, но оно того стоило. Победители уехали "заряженные". Я им дал не просто мотивацию, обучал фермерскому делу. Рассказывал о тех вопросах, где можно совершить ошибки, об узких местах в сфере. Отдал все документы с формами отчетности", - поделился коневод.

GPS-мониторинг следит, а дрон считает

Жанибек Кенжебаев считает, что сегодня у работника сельского хозяйства очень низкий имидж, и поэтому в начале пути он стеснялся называть себя фермером. Пять лет назад вместе с сотрудниками жил в бараке, в комнате по шесть человек. Без воды, газа, электричества. В таких условиях никто из специалистов жить и работать не хотел, была большая текучка кадров.

Тогда при поддержке инвесторов, в хозяйстве возвели жилой комплекс площадью 1600 м², с офисом, жилыми комнатами, кухней, столовой, сауной и даже тренажерным залом. Электричество здесь появилось в 2021 году благодаря установке солнечных батарей. Есть интернет и спутниковая связь. Многие процессы под контролем цифровых технологий.

Фото: из личного архива героя

"Сейчас в сфере животноводства мы являемся одними из самых высокотехнологичных. Каждое животное подкожно чипируется, и имеется свой паспорт, где указываются все параметры, начиная от даты рождения до всех вакцин и лекарств, которые ему давались. Ведем и GPS-мониторинг: все табуны оснащены gps-датчиками, которые привозим из Америки. В режиме реального времени мониторим лошадей по их местоположению: пользуемся интернетом. У нас самая современная инфраструктура для обслуживания животных. И если в других хозяйствах животных считают вручную, то у нас подсчет ведется с помощью дрона", - рассказал фермер.

Фото: из личного архива героя

Но останавливаться на достигнутом Жанибек не собирается, поэтому с командой разрабатывает мобильное приложение для фермеров, занятых в мясном направлении, в том числе и в отгонном животноводстве.

В следующем году оно увидит свет и будет бесплатным для всех казахстанских фермеров. Там будут формы учета в коневодстве, разделы по ветеринарной и зоотехнической работе, спутниковый мониторинг, работа с чипами.

И, по словам собеседника, оно будет эффективным и многофункциональным, так как его разрабатывали не просто IT-специалист, а реальный скотовод, который испытал все на своей шкуре. Приложение будут объединять с физическими носителями: чипами, GPS-трекерами, различными сервисами.

Фото: из личного архива героя

"К примеру, я год искал форму учета лошадей. Нашел еще советский образец, который был заточен под плановую экономику. За несколько лет его модернизировал и сегодня это лучшая и работающая система учета, которую хочу оцифровать и поделиться с другими", - добавляет фермер.

Фото: из личного архива героя

Жанибек Кенжебаев уверен, что его общественная деятельность и труды дадут множество плюсов. И добавляет, что человек, который хочет идти в сельское хозяйство, должен быть готов пройти длинную полосу испытаний, ведь фермерство - это не работа, а стиль жизни.