"Верьте в себя": как талдыкорганец с первой группой инвалидности стал бизнесменом

Как встать на ноги после тяжелейших травм и начать помогать другим, оказавшимся прикованными к инвалидному креслу? Ответы на эти вопросы хорошо известны талдыкорганцу Елдосу Баялышбаеву. Он смог не только преодолеть свой недуг, но и открыть центр для реабилитации людей с инвалидностью.

В 2011 году Елдос попал в серьезное ДТП. Полученные травмы не сулили ничего радужного – полная неподвижность и инвалидность первой группы. Юноша навсегда мог остаться маломобильным, а его жизнь ограничивалась бы стенами дома и редкими выходами на свежий воздух.

Ему повезло с родными, которые не давали парню уйти в себя и погрузиться во мрак безысходности. Они стали придумывать и мастерить тренажеры, чтобы понемногу Елдос мог восстанавливать работу мышц и опорно-двигательного аппарата. Сначала это были примитивные механизмы, а потом все более сложные.

"Авария разделила мою жизнь на "до" и "после". Когда меня вытащили из "перевертыша", я не ощутил своего тела, появилась ассоциация, что я желе. Только в больнице пришло осознание происходящего. Было страшно и непонятно. В тот день закончилась моя беззаботная жизнь. Когда везли на операцию, услышал голоса родителей и их слова: "Елдос, не переживай. Все будет хорошо!". Но хорошо настало не сразу. Полгода после выписки я просто лежал. Еще через год стал ползать по дому. Через два начал делать первые шаги, буквально 1-2, не больше, но это уже был прогресс. А через три года стал передвигаться по дому. Сам, конечно, я не справился бы. В меня вселяли надежду мои близкие. Впрочем, не только надежду. Мой отец занимался запчастями, старший брат был инженером. Они находили в интернете различные методы по реабилитации и стали мастерить тренажеры, чтобы я мог заниматься разными упражнениями. Эти "железки" были далеки от совершенства и эстетики, но они сделали свое дело", – сказал Елдос Баялышбаев в интервью корреспонденту Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото из личного архива

На момент аварии юноша окончил колледж и имел профессию программиста. Получив инвалидность первой группы, он устроился работать в ОО инвалидов-опорников "Ерлик" по специальности, но вскоре понял, что программирование – это не его путь. Однако именно там он приобрел свой первый трудовой опыт.

"Одним из значимых людей в своей жизни я считаю руководителя "Ерлика" Розу Акжаркенову. Именно у нее учился решать социальные проблемы. Видя целеустремленность людей, которые там трудились, несмотря на свой недуг, стал равняться на них. Там я познал, как презентовать свои идеи, к чему надо стремиться. Тогда же понял: когда в тебя верят, то все получится", – сказал Елдос Баялышбаев.

В 2014 году юноша впервые принял участие в проекте по обучению предпринимательской деятельности. На этих курсах учились 20 человек с инвалидностью, но использовал предоставленную возможность только один Елдос.

"Я не осуждаю этих людей, у каждого свои мысли, цели, свое предназначение. Не будь у меня такой поддержки, как родители и брат, кто знает, как у меня сложилась бы судьба. Для себя просто понял, что нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед. Появилась мысль создать в Талдыкоргане спортивно-реабилитационный центр для людей с травмами опорно-двигательного аппарата, сделать реабилитацию доступной повсеместно. Но сначала было открытие зала для фитнеса. Чтобы приобрести необходимое оборудование, начал подавать заявки на различные гранты, участвовать в разных проектах, конкурсах, в том числе международных. Это сработало. Первое время мы находились в цокольном этаже жилого дома, потом поняли, что надо улучшить удобства, создать более комфортную среду для посетителей. В общем, пришло время расширить горизонты. И мы начали строить свое отдельно стоящее здание", – продолжил Елдос.

Фото из личного архива

Сейчас реабилитационный центр "Асар" могут одновременно посещать до 40 пациентов. Причем бесплатно. В здании имеются различные профильные кабинеты, современное оборудование и даже экзоскелет. Штат специалистов (с техперсоналом) составляет 30 человек.

Никто из посетителей не остается без заботы, внимания и профессиональной помощи. Кроме этого, в центре регулярно проводятся тренинги по преодолению психологических барьеров, социализации пациентов в обществе, а также семинары для получения востребованных профессий.

"Самой большой удачей на пути к сегодняшнему дню стала моя победа в международном конкурсе "Корни травы" в рамках программы правительства Японии. Причем, дважды. Благодаря призовому фонду в 82 тысячи долларов я смог закупить 17 специальных тренажеров для реабилитации людей с особыми потребностями. Они были заказаны в Польше, Китае, Германии и США. Была уверенность, что тренажеры помогут восстановиться всем, кто сейчас малоподвижен и потерял всякую надежду на выздоровление. По этому случаю нас посетил посол Японии, посмотрел, на что потрачены деньги, и остался весьма доволен. Сейчас к нам на реабилитацию едут из других регионов страны и даже из стран ближнего зарубежья. С каждым годом стараемся совершенствоваться, применять новые методики восстановления. Для приезжих планируем построить хостел, чтобы людям не приходилось искать дорогое жилье на время лечения", – подчеркнул молодой предприниматель.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Помогая другим, Елдос продолжал работать над собой. На сегодняшний день у него три высших образования. Последнее – магистр бизнес- администрирования. Несколько лет назад он сделал мечту об отдыхе на озере Алаколь для собратьев по несчастью реальностью, открыв уникальный пансионат "Алаколь-Асар". Более того, прибыль от этого бизнеса шла на строительство реабилитационного центра в Талдыкоргане.

"Как-то задался вопросом: почему люди с инвалидностью остаются на берегу, когда целебные воды Алаколя могут помочь в выздоровлении? Приняв участие в очередном конкурсе и став его победителем, я знал, куда направить 8 миллионов призовых. Так появился пансионат. Потом организовали в нем службу инва-такси для подвоза отдыхающих к озеру, где уже инструкторы помогают людям окунуться в воду. Есть платформа для прогулок на инвалидных колясках. Но в идеале нужны специальные плавательные коляски. Они очень дорогие, но мы подали заявку и ждем одобрения облмаслихата, чтобы их приобрели за счет бюджета. Уверен, это будет большой прорыв в реабилитации маломобильных людей", – продолжил Елдос Баялышбаев.

Фото из личного архива

Сейчас этому юноше 31 год, и уже пять лет, как он счастливо женат. В семье растут двое очаровательных детей. По словам его супруги Айганым, она чувствует в Елдосе опору, надежность и безграничную любовь.

"Я открытый для общения человек, хорошо социализирован. Часто принимаю участие в различных общественных мероприятиях. На одном из них встретил Айганым. Многие не верят, но я познакомился с будущей женой на танцполе. Видимо, ей понравилось, как я танцую. Инвалидность не мешает мне вести полноценную жизнь. На работу добираюсь на автомобиле сам. Его переоборудовали под ручное управление. На не очень большие расстояния двигаюсь в инвалидном кресле, на короткие – при помощи ходунков. В стенах дома стараюсь обходиться без дополнительных средств передвижения. Стал ли я другим человеком? Скорее – да, чем нет. После травмы исчезла юношеская бесшабашность, появилась ответственность, другие друзья, другие интересы. Думаю, у меня получилось стать полезным для общества человеком. А это, честно говоря, немало!" – уверен Елдос.

Фото из личного архива

В копилку достижений Елдоса Баялышбаева можно записать победу на республиканской спартакиаде по плаванию, где он представлял регион. В разных дисциплинах он получил золотую, серебряную и бронзовую медали, достиг звания кандидата в мастера спорта и вошел в сборную Казахстана.

"Мечты сбываются! Всегда мечтал заниматься профессионально плаванием, надеюсь, это только начало, ведь движение – это жизнь. В 2011 году, когда получил травму, врачи сказали, что я не смогу даже самостоятельно сидеть. О ходьбе вообще речи не было. Поэтому не верьте, что говорят другие, верьте только в собственные силы. В этом мире все возможно. Главное – захотеть!" – подытожил Елдос.

Фото из личного архива