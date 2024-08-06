Пешком вокруг земли: казахстанец прошагал 1111 километров от Турции до Грузии

Карагандинец Асхат Кажытай меньше чем за месяц пешком преодолел 1111 км, дойдя от Анкары до Батуми. Zakon.kz расскажет, почему мужчина решился на такой шаг.

Мечта детства

Асхат Кажытай вырос в живописном районе Актогай Карагандинской области. Он с детства был влюблен в Аксоран – это пик горы Кызыларай с высотой 1565 метров. Когда он учился в пятом классе, был вынужден из-за работы папы переехать. Тогда он взобрался на вершину и пообещал, что когда-нибудь, хоть с края света, пешком вернется в родные края. С этой мысли началось большое путешествие Асхата. Правда, это случилось лишь в 2021 году. Тогда он семь дней шел пешком из Караганды в любимый Актогай, прошагав 333 км.

Фото: из личного архива Асхата Кажытай

Вдохновившись экскурсией, в том же году молодой человек отправился из Караганды в Улытау – на пик Аулиетау (1131 м), пройдя 777 км пути. Там задумал более масштабный маршрут: от Туркестана в Турцию. Но затея не удалась из-за того, что в Улытау он получил серьезную травму колена. Врачи рекомендовали энтузиасту воздержаться от походов на два года.

"Я оставил спорт. Из-за того, что мало двигался, стал весить 120 кг. Но психологически настраивал себя на большое путешествие. Позже узнал, что Олимпиада пройдет в Париже, а в Мюнхене состоится чемпионат Европы по футболу. Редко в один год проходят такие крупные спортивные события, поэтому я решил воспользоваться этим. Хотел пешком из Мюнхена дойти до Парижа, посчитал 1111 км дороги. Год готовился к турне. Сбросил 30 кг. Изучал иностранные языки". Асхат Кажытай

Форс-мажор путешественника

Уверенный в себе, просчитав все детально, 7 июля карагандинец отправился в пеший ультрамарафон по Европе. Из Астаны прилетел во Франкфурт-на-Майне. Оттуда поехал в Мадрид, где на стадионе "Сантьяго Бернабеу" усиленно готовился к главному путешествию.

"Моей целью был Мюнхен. Те, кто брал мне билет, взял, оказывается, через Турцию. Я прилетел в Измир. Но здесь случился форс-мажор. Когда я собирался на пересадку в Мюнхен, мне сказали, что моя виза дана на один раз, поэтому нет возможности снова лететь в Европу. Это стало громом среди ясного неба. Весь мой план – коту под хвост. Я глубоко огорчился. Пропадали мои купленные билеты на полуфинальный матч по футболу". Асхат Кажытай

Фото: из личного архива Асхата Кажытай

Ни шагу назад

На этом задуманное путешествие казахстанца по маршруту Мюнхен – Париж завершилось, так и не начавшись. Хоть и было досадно, мужчина не стал опускать руки, а, воспользовавшись шансом, задумал реализовать ранее продуманный маршрут Измир – Туркестан (5555 км). В этом направлении "открывашкой" стала Анкара – Батуми (111 км).

"Я всегда беру с собой рюкзак весом шесть килограммов. Там все необходимое есть, в частности, одежда, аптечка, перекусы, вода. Из Измира приехал на автобусе в Анкару. Далее держал курс в Батуми. Больше всего мне понравились гостеприимные турки, которые всегда готовы хоть чем помочь. Ощущаешь себя в безопасности. Инфраструктура воодушевляет. Дороги качественные, ни одну подошву не стер. Не то что у нас, у нас не только обувь потеряешь, но и ноги будут в мозолях поле бездорожья. И интернет у них скоростной: я был и в горах, и в туннелях – связь ни разу не прервалась. Туризм развит, поэтому было где остановиться, отдохнуть. Но в большей степени помогали добрые люди, кто на ночлег звал, кто кормил. Они бережно относятся к природе, к человеческим отношениям. У нас есть еще красивее места, но мы редко ценим то, что имеем". Асхат Кажытай

Фото: из личного архива Асхата Кажытай

Казахстанец рассказал и о трудностях в пути.

"В Турции было сложно проходить через туннели. Почти 30 туннелей прошел, некоторые длиной до двух километров. Там нет специальной выделенной полосы для пешеходов. Я шел впритык к стене, в темноте. Там будто мало воздуха и большое движение машин, гул". Асхата Кажытай

Шагать – значит быть здоровым

Путешествие ультрамарафонца продлилось 24 дня. Он прошел более 20 больших и малых городов Турции и добрался до грузинского Батуми. Всего несколько дней, как казахстанец вернулся домой, где его ждали мама и супруга с четырьмя детьми.

"За это время было очень много приключений. Сейчас я пишу мотивационную книгу о своем пешем путешествии, где все подробно расскажу про турне. Материал будет на казахском и английском языках под названием "Жаяудың жазбасы" ("Записи пешего человека"), выйдет в ноябре". Асхат Кажытай

Фото: из личного архива Асхата Кажытай

36-летнего тревел-блогера соотечественники прозвали Jayauman, что означает "пеший путешественник". Он автор проекта "Әлемді жаяу аралаймын" ("Обойду весь мир пешком").

"Я хочу пропагандировать пешие походы. Еще буквально 10-20 лет назад мы даже не думали, что ходить пешком будет большой сложностью. Тогда технологии не такие развитые были и машин не так много. А сейчас все люди сидят в телефонах, мало двигаются. В ближайшее 10 лет это перерастет в глобальную проблему. Никто этому не придает значения. Я хочу внести свой небольшой вклад, призвать людей больше двигаться. Это же не бег, здесь полегче. В день хотя бы 10 тыс. шагов нужно делать. Также намерен призывать людей беречь природу, знакомить иностранцев с бытом казахов и прославлять наши национальные ценности". Асхат Кажытай

Фото: из личного архива Асхата Кажытай

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В настоящее время Асхат Кажытай дома и проверяет свое здоровье, консультируется со специалистами. Если врачи ему дадут разрешение, то уже в следующем месяце он планирует продолжить свое путешествие по Европе.