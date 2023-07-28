Вручение премии "Эмми" могут перенести из-за забастовок в Голливуде

Ожидается, что в ближайшее время телеканал Fox объявит о переносе церемонии вручения премии "Эмми" на январь 2024 года в связи с продолжающимися забастовками сценаристов и актеров в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

Организаторы церемонии проинформировали о предстоящем изменении даты, но не назвали точную. Ожидается, что вручение премии "Эмми" состоится в январе, сообщает The Guardian.



Изначально мероприятие было запланировано на 18 сентября. Перенос даты на январь зависит от того, удастся ли до этого времени урегулировать споры между студиями и гильдиями.

В начале июля голливудские актеры объявили забастовку после срыва переговоров со студиями, присоединившись к сценаристам кино и телевидения, которые бастуют с мая. Это привело к срыву десятков шоу и фильмов.

Если церемонию "Эмми" перенесут, то это произойдет впервые с 2001 года. Тогда из-за терактов 11 сентября и последующих военных действий мероприятие перенесли на ноябрь.

Номинации на премию в этом году объявили две недели назад. Среди номинантов лидируют сериалы "Наследники", "Одни из нас", Белый Лотос и Тед Лассо.