Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вручение премии "Эмми" могут перенести из-за забастовок в Голливуде

Церемония Эмми Фото: pixabay
Ожидается, что в ближайшее время телеканал Fox объявит о переносе церемонии вручения премии "Эмми" на январь 2024 года в связи с продолжающимися забастовками сценаристов и актеров в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

Организаторы церемонии проинформировали о предстоящем изменении даты, но не назвали точную. Ожидается, что вручение премии "Эмми" состоится в январе, сообщает The Guardian.

Изначально мероприятие было запланировано на 18 сентября. Перенос даты на январь зависит от того, удастся ли до этого времени урегулировать споры между студиями и гильдиями.

В начале июля голливудские актеры объявили забастовку после срыва переговоров со студиями, присоединившись к сценаристам кино и телевидения, которые бастуют с мая. Это привело к срыву десятков шоу и фильмов.

Если церемонию "Эмми" перенесут, то это произойдет впервые с 2001 года. Тогда из-за терактов 11 сентября и последующих военных действий мероприятие перенесли на ноябрь. 

Номинации на премию в этом году объявили две недели назад. Среди номинантов лидируют сериалы "Наследники", "Одни из нас", Белый Лотос и Тед Лассо.

Читайте также

Новым руководителем АО "Казахфильм" стал Азамат Сатыбалды

Умер один из основателей рок-группы The Eagles

Новое место силы: Ксения Собчак купила дорогую виллу на Бали

Данияр Кунафин
Голливуд США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления