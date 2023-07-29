В Алматы после 19-летнего перерыва вновь проходит музыкальный фестиваль "Азия Дауысы"

В Алматы на высокогорном катке "Медеу" после 19-летнего перерыва вновь проходит Международный фестиваль современной музыки "Азия Дауысы", сообщает Zakon.kz.

При полной арене зрителей первый концертный день завершился шоу дронов, а стартовал фестиваль с красной дорожки, по которой проходили прибывающие на раритетных авто звезды и участники "Азия Дауысы 2023".

В церемонии открытия принял участие министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов, который за кулисами сообщил журналистам, что с этого момента "Азия Дауысы" станет ежегодным фестивалем и со следующего года он пройдет традиционно – с международным песенным конкурсом.

"Мне уже звонят министры культуры тюркских стран и интересуются - когда в следующем году пройдет международный конкурс исполнителей "Азия Дауысы", чтобы отправить для участия в нем лучших своих артистов, – прокомментировал он. – "Азия Дауысы" – это несомненный тренд нашей страны, мы будем его поддерживать и продвигать, потому что это не только тренд музыкальный, но и туристический, он несет в себе огромный потенциал для туристического развития Алматы и всего нашего региона".

Несмотря на то, что в Алматы уже месяц стоит сильная жара, "Азия Дауысы" традиционно начался с дождя! Впрочем, никого он не испугал, быстро закончился и на прекрасном комплексе "Медеу" выступления артистов проходили при красивом закате. Первыми на фестивале выступили призеры конкурса молодых исполнителей "Жас канат 2023".

Фото: "Азия Дауысы"

На арене собрались зрители разных поколений, вместе с ведущими они ностальгировали, пели песни группы "А-Студио" во время представления Байгали Серкебаевым отрывка из мюзикла "Джулия", вспоминали мировые хиты вместе с зажигательными ведущими. А также был блок, созданный специально для молодого поколения зрителей, которые не знают, каким был фестиваль "Азия Дауысы", им напомнили имена его создателей и то, что из себя представлял Алматы в те годы.

Зрителям также выпала возможность поучаствовать в съемках фильма-мюзикла "Солдат любви", который снимает известный режиссер, сценарист и продюсер Фархад Шарипов, – они сыграли массовку в сцене, когда главный герой в финале становится звездой и выходит на большую, заполненную фанатами арену. Публика с удовольствием подыгрывала, светила фонариками, выполняла все, что было нужно для фильма, так что этот первый день возрожденного фестиваля "Азия Дауысы" уже вошел не только в историю, но и в кино!

До полуночи зрители пели и танцевали вместе с ZAQ, Ерке Ксмахан, RaiM , Мирасом Жунусовым, V $ XVPRiNCE, Орынханом, Молданазаром и Ириной Кайратовной.

Фото: "Азия Дауысы"

Но помимо шоу, зрителям на стадионе есть чем заняться – спонсоры фестиваля, включая генерального партнера и соорганиатора Halyk bank, подготовили много активностей с призами. На арене "Медеу" создано множество фотозон, а огромная фан-зона в центре освобождена для того, чтобы можно было танцевать. А сегодня на сцене "Азия Дауысы" как раз выступят зажигательные BLACK EYED PEAS! Завтра, в финальный день фестиваля, будем ностальгировать с легендами! Публику ждут сорокаминутные выступления Secret Service и ЯЛЛА, шоу звезд казахстанской эстрады, а также роскошный фейерверк!

Напоминаем, что фестиваль стал возможен благодаря спонсорской и информационной поддержке. Генеральным партнером и соорганизатором фестиваля "Азия Дауысы - 2023" является Halyk Bank, призы от которого разыгрываются каждый день во время активностей на "Медеу", в которых может принять участие каждый!

Фото: "Азия Дауысы"

У тех же, кто приобретет билет на концерт 30 июля, есть шанс выиграть автомобиль Chevrolet Onix, предоставленный еще одним спонсором фестиваля – компанией Allur Auto.

Акимат города Алматы позаботился о том, чтобы зрители могли без проблем добраться на "Медеу" и вернуться в город, поэтому в дни фестиваля будет запущен дополнительный автобусный маршрут. Автобусы отправляются от перекрестка Сатпаева и Байтурсынова с 14:00 до 24:00 с интервалом в 10-15 минут. Стоимость проезда в одну сторону – 150 тенге.

Официальный телеканал фестиваля – Silk Way

Официальные газеты: "Almaty aqshamy" и "Вечерний Алматы"

Информационная поддержка: "1 канал "Евразия", "НТК", MUZZONE TV, Business FM, RadioCitу, "Деловой Казахстан", "Қала мен дала", "Новое поколение", "Московский комсомолец", Forbes.kz, Zakon.kz, Caravan.kz, Kursiv.media, Nege.kz, Arbat.media, Informburo.kz, Baigenews.kz, Zhatpa.kz, Weproject.media, Dala inside, Фонд тюркоязычных журналистов и "Казахстанский пресс-клуб".