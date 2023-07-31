Чем запомнился фестиваль "Азия Дауысы"

На высокогорном катке "Медеу" завершился возрожденный Международный фестиваль современной музыки "Голос Азии".

Он был посвящен легендам казахстанской и мировой музыки и тем, кто помнит – каким был фестиваль 19 лет назад.

Основной темой третьего фестивального дня стала "Связь поколений" поскольку сегодня у "Азия Дауысы" стоит задача объединить не только поколение артистов-мэтров музыки, тех кто когда-то начинал свой путь в искусство с "Азия Дауысы" и зрителей, которые этих артистов помнят и любят, ради которых приезжают на "Медеу", но и молодежь, которая только-только открывает фестиваль для себя.

Поэтому третий день открывали самые молодые – сначала мы увидели детский флеш-моб, потом на сцену вышли яркие участники и призеры республиканского конкурса "Жас канат. Дети".

Для третьего дня фестиваля была выбрана оригинальная концепция – звезды казахстанской эстрады выходили на сцену вместе со своими детьми.

Таким образом, например, выступили дуэтом народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева с сыном Диасо Аблаевым, а народная артистка Казахской ССР, заслуженная артистка Узбекистана, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Роза Рымбаева спела трио сразу с двумя своими сыновьями - Али Рымбаевым и Мади Окаповым.

Фото: "Азия Дауысы"

Третий фестивальный день был наполнен ностальгией. На экранах зрителям демонстрировались сюжеты о том – какими были, артисты сегодняшние тогда – на легендарной сцене "Азия Дауысы" в 90-х годах.

Вспомнили и о создателе знаменитого трейлера "Азия Дауысы", того самого с многократным Д – дддауысы, Виталии Михаелисе, который приехал на фестиваль из Германии и рассказал, что создал этот тренд спонтанно, сам его напел, своим голосом, когда компьютерные технологии только-только появлялись, но получилась заставка на века!

Фото" "Азия Дауысы"

Самое главное – впервые на сцене "Азия Дауысы" участники выступали под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра Al Jazz Simphony под управлением Александра Белякова. Надо отметить, что звучание в условиях "Медеу" оркестра было фантастическим! 60 лучших музыкантов Алматы весь вечер работали для артистов и зрителей и подарили настоящее наслаждение звуком!

Хедлайнерами третьего дня стали узбекская группа "Ялла" и шведская Secret service.

Кстати, группе "Ялла" за многократный вклад в развитие культуры, была вручена первая статуэтка возрожденного "Азия Дауысы" в виде солнцеголового существа – символа фестиваля. Вручил ее генеральный продюсер фестиваля Арманжан Байтасов.

Фото: "Азия Дауысы"

"Три дня команда фестиваля делала крутой проект, я очень рад, что объединились две стихии – старая "олдскул" и новая. Я благодарен команде Азата Абыкена, которая сделала первый день, благодарен команде Сабита Сулейменова которые сделали второй день, а именно выступление Black eyed peas, и хочу поблагодарить президента общественного фонда "Азия Дауысы" Ирину Ковыряко, которая занималась концертом легенд, в рамках которого мы сделали столько замечательных выступлений с оркестром." Арманжан Байтасов

Арманжан Байтасов также объявил о том, что автомобиль Chevrolet Onix, предоставленный спонсором фестиваля – компанией Allur Auto, выиграла женщина по имени Кенже – и это тоже была интрига, потому что розыгрыш проводился дважды, но победители, которые выбирались методом случайных чисел из зрителей, купивших билеты на финал "Азия Дауысы" никак о себе не заявляли. Но в конце-концов автомобиль нашел своего хозяина.

Фестиваль завершился, но мы говорим зрителям - до свидания, до следующего года, когда "Азия Дауысы-2024" будет проходить в еще большем масштабе – в виде международного конкурса исполнителей, в том виде как он был первоначально задуман отцами- основателями Муратом Иргалиевым и Александром Пономаревым.

Фото: "Азия Дауысы"

Фестиваль стал возможен благодаря спонсорской и информационной поддержке! Генеральным партнером и соорганизатором фестиваля "Азия Дауысы - 2023" является Halyk Bank.

Официальный телеканал фестиваля – Silk Way

Официальные газеты: "Almaty aqshamy" и "Вечерний Алматы"

Информационная поддержка: "1 канал "Евразия", "НТК", MUZZONE TV, Business FM, RadioCitу, "Деловой Казахстан", "Қала мен дала", "Новое поколение", "Московский комсомолец", Forbes.kz, Zakon.kz, Caravan.kz, Kursiv.media, Nege.kz, Arbat.media, Informburo.kz, Baigenews.kz, Zhatpa.kz, Weproject.media, Dala inside, Фонд Тюркоязычных журналистов и "Казахстанский пресс-клуб".