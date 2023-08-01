Актер из сериала "Эйфория" умер в 25 лет

Известный по сериалу "Эйфория" актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет. Подробности смерти пока не раскрываются, возможно причиной стала депрессия, сообщает Zakon.kz

"С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как арист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях", - сообщила семья Клауда.

Как пишет TMZ, источник, близкий к семье, сообщил, что Ангус боролся с серьезными суицидальными мыслями после возвращения из Ирландии, где они похоронили его отца. Он остался со своей семьей, поскольку пытался работать, преодолевая горе.

Ангус Клауд начал карьеру в кино в 2019 году. Помимо "Эйфории" он также снялся в фильмах "Северный Голливуд" и "Линия".