Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, передает Zakon.kz.

О смерти актрисы 3 августа сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"Не стало Ирины Петровны Мирошниченко... Болела, не справилась с болезнью, не стало ее", – сказал он.



В начале августа в СМИ отмечали, что Мирошниченко находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Звезде фильмов "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублёв", "Вам и не снилось" был 81 год.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле.

В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова). На третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".

Первой большой работой актрисы в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме "Их знали только в лицо" (1966). В "Андрее Рублёве" А. А. Тарковского Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины.

Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Кремлёвские куранты", "Пришёл солдат с фронта", "…И другие официальные лица", "Вам и не снилось…", "Рыжий, честный, влюблённый", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" (2 и 3 части), "Клюква в сахаре".

В 1998 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Награждена также советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и III степени, Дружбы.

