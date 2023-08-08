Как прошло прощание с актрисой Ириной Мирошниченко

Похороны народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко прошли 7 августа в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. На церемонии присутствовали ее друзья и коллеги, сообщает Zakon.kz.

В зале театра, в котором много лет служила актриса, собрались российские звезды Константин Хабенский, Марина Зудина, Лев Лещенко, Михаил Швыдкой, Евгений Герасимов, Авангард Леонтьев, министр культуры России Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и многие другие.



На прощании выступил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он подчеркнул, что боялся возможного отсутствия людей на церемонии из-за летних отпусков.



"Мы боялись, что лето, отпуска, что вы не придете. Но вы пришли. Для нее это было самое большое счастье – полный зал". Игорь Золотовицкий

После полудня гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра. Затем состоялось отпевание в храме Софии Премудрости Божией. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище.

Ирина Мирошниченко умерла в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Самочувствие звезды ухудшилось 24 июля, в день ее 81-летия. На протяжении недели она лечилась дома, но затем потеряла сознание и начала сильно хрипеть, у нее поднялась температура до 40 градусов. Мирошниченко вызвала скорую помощь. 30 июля ее поместили в Московскую инфекционную клиническую больницу, где сразу направили в реанимацию.



Первые дни после госпитализации артистка находилась в сознании и бодром расположении духа, несмотря на обнаруженную врачами доброкачественную опухоль головного мозга. Она общалась с близкими людьми и успокаивала тех, кто переживал за нее.

Однако состояние звезды ухудшалось. 1 августа у Мирошниченко стало отказывать сердце, ее ввели в медикаментозную кому. После восстановления работы сердца жизнь пациентки поддерживалась с помощью ИВЛ. Но врачи оказались бессильны. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

В реанимации Мирошниченко диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис. Когда артистку подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца. Именно из-за этого медикам пришлось экстренно спасать пациентку массажем сердца и дефибрилляцией.



По одной из версий, знаменитость могла умереть от полиорганной недостаточности, которая стала следствием сепсического шока. Тяжелое состояние Мирошниченко было вызвано инфекционным эндокардитом. Артериальное давление актрисы снизилось до критических показателей, ткани организма почти не пропускали кислород.