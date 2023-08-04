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Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за преследование

Бывшего мужа арестовали за преследование Фото: Instagram/britneyspears
Бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александра арестовали за сталкинг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, 41-летний Александр, который был женат на поп-певице в течение 55 часов в 2004 году, был арестован в среду, 2 августа 2023 года, в штате Теннесси за причастность к преследованию.

При этом источник сообщает, вряд ли в этом замешана Бритни, поскольку звезда в это время находилась в Калифорнии - накануне она выложила в соцсетях видео со своими танцами.

В прошлом году Джейсон Александр ворвался в дом Спирс на свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. СМИ сообщали, что у Джейсона при себе был нож. Мужчину задержала охрана.

Затем его арестовали, предъявив обвинение по четырем статьям - преследование, незаконное проникновение в жилище, вандализм и нанесение побоев. Мужчина признал свою вину и был приговорен к тюремному заключению сроком в 128 дней.


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По решению правоохранительных органов Джейсону Александру запрещено приближаться к Бритни Спирс в течение следующих трех лет.

За что именно его арестовали в этот раз, пока до конца не ясно. Сейчас Александр находится в тюрьме штата Теннесси.

В мае этого года Бритни Спирс побила своего нынешнего супруга и выгнала его из дома.

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