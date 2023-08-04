"Мисс Казахстан" ищет самых красивых девушек для участия в финале конкурса

Красавицы страны могут попробовать свои силы в новых сезонах "Мисс Казахстан-2023" и "Мисс Астана-2023".

В связи с этим в Алматы и Астане пройдут открытые кастинги на участие в конкурсе красоты. В кастинге могут участвовать все желающие девушки в возрасте от 18 до 25 лет, рост – от 165 см, незамужние гражданки РК.

В Алматы пройдет открытый кастинг на участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Казахстан-2023". Все желающие могут заполнить заявку на участие на официальном сайте конкурса или прийти вживую на кастинг, который состоится 10 августа по адресу: ул. Розыбакиева, 247А, ТРЦ Mega Alma-Ata. Начало – в 15:00.



В Астане также состоится открытый кастинг на участие в финале конкурса красоты "Мисс Астана". Его победительница получит возможность побороться за звание самой красивой девушки страны в главном финале "Мисс Казахстан-2023". Кастинг пройдет 12 августа по адресу: пр. Кабанбай батыра, 62, ТРЦ Mega Silk Way. Начало – в 14:00.

Национальный конкурс красоты "Мисс Казахстан" – это одно из самых ярких, зрелищных и ожидаемых событий в стране. Конкурс проводится на ежегодной основе и представляет собой непростую дорогу к успеху для участниц, которых ждет множество испытаний и проверок.

Организационный комитет "Мисс Казахстан" стремится не только найти самую красивую девушку, но и подчеркнуть ее внутреннюю красоту, ум, таланты и благотворительную деятельность. Конкурс стимулирует девушек не только работать над своей внешностью, но и развиваться как личности, становиться активными участницами общества и вносить позитивные изменения в жизнь страны.

"Мисс Казахстан" обладает тремя международными лицензиями, позволяющими победительницам конкурса представлять страну на международной арене и участвовать в "Мисс Мира", "Мисс Земля" и "Мисс Вселенная". Прямо сейчас ведется активная подготовка для участия в международных конкурсах красоты победительниц прошлого сезона. Обладательница титула "Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова будет представлять страну 9 декабря на "Мисс Мира" в Индии, вице-мисс Казахстан-2022 Томирис Заир 18 ноября отправится в Сальвадор на "Мисс Вселенная" и еще одна победительница прошлого года Дильназ Тилаева представит Казахстан на конкурсе "Мисс Земля" в четвертом квартале года.

На протяжении многих лет "Мисс Казахстан" является знаковым событием, привлекающим внимание общественности и СМИ, а также способствующим продвижению и узнаваемости его участниц. Конкурс продолжает вдохновлять и мотивировать молодежь страны к развитию своих талантов и качеств, а также способствует поддержке женщин в их стремлении к лидерству и достижениям.