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Культура и шоу-бизнес

Скончался звезда сериалов "Сегун" и "Поющие в терновнике"

Ричард Чемберлен, актер, США, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 18:02 Фото: Х/Variety
Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации издание Variety, Чемберлен умер поздно вечером 29 марта 2025 года от осложнений после перенесенного инсульта.

"Умер Ричард Чемберлен, который прославился в 1960-х годах в медицинском сериале "Доктор Килдэр", а затем стал королем мини-сериалов с такими рейтинговыми блокбастерами, как "Сегун" и "Поющие в терновнике". Ему было 90 лет", – говорится в сообщении.

Свой юбилей актер и трехкратный лауреат премии Золотой Глобус должен был отметить сегодня, 31 марта.

Ранее сообщалось, что в России скончалась советская актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше из "Спокойной ночи, малыши!".

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Андрей Дюсупов
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