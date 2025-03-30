Скончался звезда сериалов "Сегун" и "Поющие в терновнике"

Фото: Х/Variety

Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации издание Variety, Чемберлен умер поздно вечером 29 марта 2025 года от осложнений после перенесенного инсульта. "Умер Ричард Чемберлен, который прославился в 1960-х годах в медицинском сериале "Доктор Килдэр", а затем стал королем мини-сериалов с такими рейтинговыми блокбастерами, как "Сегун" и "Поющие в терновнике". Ему было 90 лет", – говорится в сообщении. Richard Chamberlain, TV's Dr. Kildare, 'Shogun,' 'Thorn Birds' Star, Dies at 90 https://t.co/8UxturhDZs — Variety (@Variety) March 30, 2025 Свой юбилей актер и трехкратный лауреат премии Золотой Глобус должен был отметить сегодня, 31 марта. Ранее сообщалось, что в России скончалась советская актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше из "Спокойной ночи, малыши!".

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