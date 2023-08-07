Максим Галкин показал архивные фотографии детей

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин, который с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой отдыхает в Юрмале, в социальных сетях активно делится семейными фотографиями и видео, сообщает Zakon.kz.

7 августа 2023 года в Instagram артист опубликовал архивные фотографии детей, сделанные в Юрмале семь лет назад. На снимках – совсем еще маленькие Гарри и Лиза, лежащие в черном гамаке.

"Юрмала, в это же время семь лет назад. 2016", – лаконично подписал публикацию Галкин.

Пользователи Сети оставили восторженные комментарии под фотографиями:

"Прекрасные детки прекрасных родителей".

"Очень славные и красивые дети. Счастливые".

"С ранних лет у чудесных малышей развивался позитивный имидж!"

"Очень красивая семья, любимые детки. Растут в любви и это сразу видно".

"До чего сладкие! У меня четверо таких сладунов и ни одной нервной клетки".

"Такие красивые дети, просто кайф! Пусть у вас у всех все будет прекрасно всегда".

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