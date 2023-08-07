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Максим Галкин показал архивные фотографии детей

Максим Галкин показал архивные фотографии детей Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный юморист и телеведущий Максим Галкин, который с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой отдыхает в Юрмале, в социальных сетях активно делится семейными фотографиями и видео, сообщает Zakon.kz.

7 августа 2023 года в Instagram артист опубликовал архивные фотографии детей, сделанные в Юрмале семь лет назад. На снимках – совсем еще маленькие Гарри и Лиза, лежащие в черном гамаке.

"Юрмала, в это же время семь лет назад. 2016", – лаконично подписал публикацию Галкин.

Пользователи Сети оставили восторженные комментарии под фотографиями:

  • "Прекрасные детки прекрасных родителей".
  • "Очень славные и красивые дети. Счастливые".
  • "С ранних лет у чудесных малышей развивался позитивный имидж!"
  • "Очень красивая семья, любимые детки. Растут в любви и это сразу видно".
  • "До чего сладкие! У меня четверо таких сладунов и ни одной нервной клетки".
  • "Такие красивые дети, просто кайф! Пусть у вас у всех все будет прекрасно всегда".

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Повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети

3 августа 2023 года Максим Галкин порадовал своих поклонников новой публикацией в Instagram. Главной героиней видеороликов, снятых в Юрмале, выступила дочь артиста и Аллы Пугачевой – Елизавета, которая поразила пользователей Сети своей красотой.

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