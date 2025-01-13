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Культура и шоу-бизнес

Скончалась актриса Евгения Добровольская: стали известны подробности прощания

Похороны, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:42 Фото: pixabay
Хронологию прощания с народной артисткой России разъяснили в театре имени Чехова, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы МХТ им. А. П. Чехова, прощание с Евгенией Добровольской пройдет 14 января. Гражданская панихида начнется в 10:00 на Основной сцене театра. В 13.00 – отпевание в Храме Святого Николая в Трех Горах. Далее – похороны на Троекуровском кладбище.

Похороны, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:42

Фото: пресс-служба МХТ им. Чехова

О смерти Евгении Добровольской стало известно вечером 10 января. Артистка скончалась после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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