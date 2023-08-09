Топ новинок кино августа

Последний месяц лета порадует кинолюбителей боевиками, ужасами, триллерами, комедиями и фантастикой. Редакция Zakon.kz подготовила афишу кино на август 2023 года.

Мег 2: Бездна

3 августа в казахстанский прокат вышло продолжение экшн-хоррора Бена Уитли, главные роли в котором сыграли Джейсон Стэйтем, Сиенна Гиллори и Клифф Кертис.

Это продолжение истории профессионального спасателя Джонса Тейлора, который снова решает отправиться ко дну океана. Однако появление большой акулы меняет их планы. Теперь главному герою и его коллегам нужно придумать план, который бы помог им расправиться с хищным гигантом раз и навсегда.





Гран Туризмо

Список новинок кино августа также пополнил фильм режиссера Нила Бломкампа и сценаристов Джейсона Холла и Зака Бейлина, основанный на одноименной серии видеоигр компании PlayStation Studios. Кинокартина выйдет в прокат 10 августа.

В главных ролях: Дэвид Харбор, Орландо Блум, Арчи Мадекве, Дэррен Барнет.

Главный герой – японский подросток Ян Марденборо, который увлекается видеоиграми. Все свободное время старшеклассник играет в гоночный симулятор Gran Turismo, часто пропуская уроки в школе. Парень оттачивает мастерство, чтобы стать лучшим геймером, не обращая внимание на постоянные упреки родителей и учителей. Гоночные автомобили – это его мечта. И как только юноша становится совершеннолетним, он решает сменить PlayStation на настоящий спортивный автомобиль.





До встречи на Венере

Американская мелодрама Хоакина Льямаса появится на экранах 10 августа.

В главных ролях: Вирджиния Гарднер, Алекс Айоно.

Главные герои фильма – жизнерадостная молодая девушка Миа и угрюмый, замкнутый Кайл. Миа и Кайл встретились совершенно случайно, и именно в тот момент, когда в этом нуждались больше воздуха.

Мие срочно нужен надежный попутчик для поездки из Америки в Испанию, чтобы найти свою настоящую мать. Именно поэтому ей нужен Кайл, который знает в совершенстве испанский. А Кайлу просто нужны деньги, поэтому он соглашается помочь девушке. Вместе их ждет незабываемое путешествие в поисках настоящей любви.





Девичник: Убойная ночь

Боевик Нила Лабута выходит на большие экраны Казахстана 10 августа.

Актерский состав: Мэгги Кью, Кэт Фостер, Джеймс Карпинелло, Джиа Кроватин, Ито Агайере, Хайди Куан, Кирстин Ли, Трэвис Хаммер, Лэйт Уоллшлегер, Кейлин Даррел Джонс.

Главная героиня фильма Тесс – ветеран войны в Ираке, которая со своими подругами решает устроить вечеринку. Восемь девушек едут на девичник в отдаленную ферму где-то далеко в Калифорнийских горах. Поздно ночью злоумышленники в масках окружают дом, так как уверены, что там спрятана большая сумма денег. Тогда главной героине ничего не остается как спасать себя и своих подруг.

Менің үйім қайда?

Еще один новый фильм августа 2023 года – "Менің үйім қайда?". Это семейная комедия Максата Оспанова, которую начнут показывать в кино с 17 августа.

Главные актеры: Жан Байжанбаев, Динара Абикеева, Кажет Смагулов, Лаура Мырзахметова, Жулдыз Омиргали, Руслан Тай.

Профессор Женис Альфредович из Алматы покупает дом своей мечты на деньги, которые копил много лет. Но радость длится не долго. Как оказалось, мошенники продали дом еще двум семьям по поддельным документам.

Кто законный владелец дома? Поймают ли мошенников? И кому же все-таки достанется дом?





Синий жук

Фантастический триллер Анхеля Мануэль Сото выйдет в прокат 17 августа.

Главные роли в фильме сыграли: Сьюзен Сарандон, Харви Гильен, Рауль Макс Трухильо.

Фильм рассказывает о жизни мексиканского парня по имени Хайме. Он живет в бедном районе, где насилие и уличные банды являются частью повседневной жизни. Однако все меняется, когда он находит необычный костюм, который придает ему невероятные способности.





Ограбление из будущего

Криминально-фантастический боевик кинорежиссера Брюса Уэмпла выходит в прокат 17 августа.

Актерский состав: Грант Шумахер, Кэйтлин Даффи, Ариэлла Мастроянни, Крис Симперман, Джордж Кэт, Эндрю Гомбас и другие.

Ли Уорнер и его команда занимаются кражей секретов еще до их появления. Благодаря специальной таблетке пользователь может обмениваться сознанием со своим завтрашним "Я" на один час. Однажды героям предстоит найти способ исправить свои ошибки, чтобы спасти прошлое, настоящее и будущее.





Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Приключенческий мультфильм режиссера Джереми Зага появится на больших экранах 17 августа.

Героев озвучивали: Кристина Валенсуэла, Брайс Папенбрук, Кит Силверштейн, Зино Робинсон, Кассандра Моррис, Кэрри Керанен и другие.

Это новая история о супергероях, которые снова берутся спасать Париж. Однако на этот раз городу угрожает серьезная опасность в лице суперзлодея, который собирает вокруг себя самых опасных бандитов.





Заложники

Следующий фильм, который стоит посмотреть в кино в августе 2023 года, – боевик "Заложники" Нимрода Антала. Кинокартину начнут показывать в кинотеатрах 24 августа.

В главных ролях: Джек Чемпион, Лиам Нисон, Эмбет Дэвидц, Мэттью Модайн и другие.

Однажды спокойным утром Мэтт отвозит детей в школу, но внезапно обнаруживает у себя в машине под сиденьем бомбу, а затем получает звонок от неизвестного человека с указанием своих условий. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно – не покидать авто.





Последнее путешествие "Деметра"

Прокат хоррора Андре Эвредаля начнется в Казахстане с 24 августа.

Актерский состав: Давид Дастмалчян, Эшлинг Франчози, Лиам Каннингэм, Кори Хокинс, Хавьер Ботет и другие.

Экипаж корабля "Деметра" – группа людей, с непохожими характерами и мировоззрением, которые по разным причинам оказались на одном судне. Однако, как только они отправились в плавание, их путешествие превращается в настоящий кошмар.





Подводный капкан

Триллер Максимилиана Эрленвайна выходит на экраны 24 августа.

В ролях: Софи Лоу, Луиса Краузе.

Две сестры – Дрю и Мэй много лет профессионально занимаются дайвингом. Девушки снова отправляются к морю и останавливаются на берегу одной безлюдной бухты. В живописных отдаленных местах сестры глубоко ныряют, чтобы побить новый рекорд. Однако внезапно в ловушку под скалой попадает одна из них.





Великий уравнитель 3

Американский боевик Антуана Фукуа выходит в прокат 31 августа.

Актерский состав: Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Дэвид Денман, Соня Аммар.

Главный герой фильма – бывший спецагент ЦРУ Роберт Маккол, который продолжает помогать хорошим и наказывать плохих. С того дня, как Маккол расстался с жизнью секретного правительственного убийцы, он изо всех сил пытается примириться со своим ужасным прошлым.

Неожиданно Роберта приглашает в Италию, где бывшему офицеру придется вступить в борьбу с местной мафией.





Гонщики на драйве

Комедийный боевик Тиля Швайгера – это последняя киноновинка месяца, которая выйдет в прокат 31 августа.

Актерский состав: Тиль Швайгер, Тина Руланд, Михаэль Кесслер, Луна Швайгер и другие.

Главный герой фильма безбашенный в прошлом стритрейсер Берти, который сейчас владеет маленькой автомастерской. Бизнес у мужчины идет совсем плохо, вот-вот и он станет банкротом. Однажды Берти узнает о супер-заезде и решает принять в нем участие. Берти уверен, что доберется первым до финиша и сорвет куш, который поможет поправить дела.



