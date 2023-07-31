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Какая погода ждет казахстанцев в августе

Какая погода ждет казахстанцев в августе Фото: pixabay
РГП "Казгидромет" подготовил консультативный прогноз погоды по республике на август 2023 года, сообщает Zakon.kz.

"Август завершает сезон лета, и начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами с вероятностью града и порывистого ветра", - говорится в прогнозе.

В первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха:

  • на севере, в центре, востоке республики ночью от +12+22°С до +10+18°С, днем от +30+35°С до +22+30°С,
  • в южных регионах ночью от +20+27°С до +18+23°С, днем от +34+42°С до
  • +28+35 °С.

На западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13+20°С до 20+25°С, днем от +25+30°С до +33+41°С.

На юго-западе ночью от +20+25°С до +25+30°С, днем температура воздуха сохранится в пределах +30+40°С.

В течение второй и третьей декадах августа на територии республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

Температура воздуха будет колебаться в северных регионах ночью от +13+20°С до +8+15°С, днем от +17+25°С до +23+30°С, в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13+22°С, днем +28+38°С.

 Ранее мы рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня.

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