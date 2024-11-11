Димаш Кудайберген трогательно поздравил с днем рождения брата-музыканта
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
30-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген трогательно поздравил с днем рождения своего брата Абильмансура Кудайбергена. Помимо поздравлений на своей странице в Instagram, он опубликовал его музыкальное творчество, сообщает Zakon.kz.
Димаш познакомил своих поклонников с творчеством брата.
Молодой человек талантливо исполнил мелодию на клавишах цифрового пианино.
"Мансур, дай Бог, чтобы все, что ты задумал в этой жизни, сбылось. Я верю в тебя. Работай над собой каждый день и стань лучшей версией себя. Путь музыканта – это очень трудный путь с точки зрения моральной выдержки и, однажды выбрав эту профессию, пути назад у тебя нет. Только вперед", – обратился певец к брату.
Ранее Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце.
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