Димаш Кудайберген трогательно поздравил с днем рождения брата-музыканта

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

30-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген трогательно поздравил с днем рождения своего брата Абильмансура Кудайбергена. Помимо поздравлений на своей странице в Instagram, он опубликовал его музыкальное творчество, сообщает Zakon.kz.

Димаш познакомил своих поклонников с творчеством брата. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash) Молодой человек талантливо исполнил мелодию на клавишах цифрового пианино. "Мансур, дай Бог, чтобы все, что ты задумал в этой жизни, сбылось. Я верю в тебя. Работай над собой каждый день и стань лучшей версией себя. Путь музыканта – это очень трудный путь с точки зрения моральной выдержки и, однажды выбрав эту профессию, пути назад у тебя нет. Только вперед", – обратился певец к брату. Ранее Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце.

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