Максим Галкин опубликовал семейное фото с отдыха в Латвии

Российский пародист Максим Галкин 11 августа 2023 года на странице в Instagram разместил фото с детьми, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации артист был краток и сопроводил ее лишь смайликом.

Галкин показал поклонникам фото с детьми-двойняшками и дочерью певицы Кристины Орбакайте.

Подписчики оставили множество комментариев под постом:

Хорошо быть счастливым и порядочным одновременно!

Я восхищаюсь Аллой и Максимом! А дети просто прекрасны!

Максим, вы всегда чудно умели общаться с детьми! А вашим красотулям деткам всего самого хорошего!

Замечательная семья. Здоровья, любви, удачи.

Чудесная фотография! Приятно видеть детей, которые растут в любви и счастье! Наслаждайтесь каждой минутой общения с ними"

Счастье, когда такой отец.

Несколько дней назад Галкин показал архивные фотографии детей, сделанные в Юрмале семь лет назад. На снимках – совсем еще маленькие Гарри и Лиза, лежащие в черном гамаке.