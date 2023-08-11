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Максим Галкин опубликовал семейное фото с отдыха в Латвии

Максим Галкин опубликовал семейное фото с отдыха в Латвии Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский пародист Максим Галкин 11 августа 2023 года на странице в Instagram разместил фото с детьми, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации артист был краток и сопроводил ее лишь смайликом.

Галкин показал поклонникам фото с детьми-двойняшками и дочерью певицы Кристины Орбакайте.

Подписчики оставили множество комментариев под постом:

  • Хорошо быть счастливым и порядочным одновременно!
  • Я восхищаюсь Аллой и Максимом! А дети просто прекрасны!
  • Максим, вы всегда чудно умели общаться с детьми! А вашим красотулям деткам всего самого хорошего!
  • Замечательная семья. Здоровья, любви, удачи.
  • Чудесная фотография! Приятно видеть детей, которые растут в любви и счастье! Наслаждайтесь каждой минутой общения с ними"
  • Счастье, когда такой отец.

Несколько дней назад Галкин показал архивные фотографии детей, сделанные в Юрмале семь лет назад. На снимках – совсем еще маленькие Гарри и Лиза, лежащие в черном гамаке.

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