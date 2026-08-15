Жители Астаны присоединились к музыкальному челленджу в честь Шамши Калдаякова
Фото: акимат Астаны
15 августа, в день рождения выдающегося казахского композитора Шамши Калдаякова, жители Астаны присоединились к масштабному музыкальному челленджу, посвященному его творческому наследию, сообщает Zakon.kz.
Музыкальную эстафету поддержали представители сферы культуры, образования и молодежи, творческие коллективы, дети, представители интеллигенции, активные жители столицы и старшее поколение.
Участники исполняют известные произведения Шамши Калдаякова, записывают видео и публикуют их в социальных сетях, передавая музыкальную эстафету друг другу.
Челлендж объединяет людей разных поколений и профессий и помогает вновь обратить внимание на песни и мелодии композитора, которые продолжают жить и находить отклик у слушателей.
Музыкальная эстафета продолжается. Присоединиться к ней может каждый желающий – исполнить любимое произведение Шамши Калдаякова, поделиться видео в социальных сетях и передать эстафету своим друзьям, коллегам и близким.
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