Жители Астаны присоединились к музыкальному челленджу в честь Шамши Калдаякова

15 августа, в день рождения выдающегося казахского композитора Шамши Калдаякова, жители Астаны присоединились к масштабному музыкальному челленджу, посвященному его творческому наследию, сообщает Zakon.kz.

Музыкальную эстафету поддержали представители сферы культуры, образования и молодежи, творческие коллективы, дети, представители интеллигенции, активные жители столицы и старшее поколение.

Участники исполняют известные произведения Шамши Калдаякова, записывают видео и публикуют их в социальных сетях, передавая музыкальную эстафету друг другу.

Фото: акимат Астаны

Челлендж объединяет людей разных поколений и профессий и помогает вновь обратить внимание на песни и мелодии композитора, которые продолжают жить и находить отклик у слушателей.

Фото: акимат Астаны

Музыкальная эстафета продолжается. Присоединиться к ней может каждый желающий – исполнить любимое произведение Шамши Калдаякова, поделиться видео в социальных сетях и передать эстафету своим друзьям, коллегам и близким.