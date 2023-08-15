Токаев принял известного кинорежиссера
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.
Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актеров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий.
Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль закона "О кинематографии", обеспечивающего условия для развития данной отрасли и позволяющего привлекать зарубежных специалистов.
Фото: akorda.kz
Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.
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22 декабря 2022 года стало известно, что Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России. Компанию у него выкупили генеральный продюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов.