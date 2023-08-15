Токаев принял известного кинорежиссера

15 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.

Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актеров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль закона "О кинематографии", обеспечивающего условия для развития данной отрасли и позволяющего привлекать зарубежных специалистов.

Фото: akorda.kz

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.

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