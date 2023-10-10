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Американский полицейский опубликовал новые фото из Шымкента

Американский полицейский опубликовал новые фото из Шымкента Фото: Instagram/dimash.niyazov
Американский боксер-полицейский из Казахстана Димаш Ниязов поделился с подписчиками новыми снимками, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео Ниязов уточнил, что c давних пор не появлялся в Сети.

"Давно не видел вас, а вы нас. Надеюсь, у всех все отлично. Какие у вас планы на сегодня?" – говорится в подписи к фото.

Комментаторы решили не оставаться в стороне и рассказать о своих планах и делах. Также многие интересуются, где находится сейчас Ниязов, несмотря на обозначенную локацию "Шымкент".

  • Сладкая парочка, будьте счастливы.
  • Это точно! Давненько не виделись и очень рада за встречу.
  • Я на работе сижу, после работы гостей жду.
  • У нас тоже все хорошо. Живем, решаем свои проблемы и задачи.
  • Да, мне тоже интересно, как у вас дела. Приятного времяпрепровождения, привет из Чехии.

11 августа 2023 года сообщалось, что Димаш Ниязов вернулся в Шымкент.

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Тогда он опубликовал семейное фото из своего родного города.

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