Кто они, люди театра?

Самый ценный актив театра – это его люди! Конечно, это артисты, музыканты, дирижеры и режиссеры. Но без участия тех, кто трудится за кулисами, тех, кому не дарят цветов и криков "Браво", тоже не смогло бы состояться ни одного спектакля.

Они талантливы и профессиональны, они влюблены в театр, ведь другие люди в "Астана Опера" не работают.

Уже давно устоялось понятие, что театр начинается с вешалки, однако в "Астана Опера" утверждают, что музыкальный театр начинается с нотной библиотеки. Потому что любой артист для подготовки партии первым делом идет в библиотеку за нотами. Музыкальная библиотека практически ничем не отличается от обычной. Правда, вместо книг, здесь на стеллажах в алфавитном порядке расположились ноты – партитуры и оркестровые партии, и каждые имеют свою рубрику, номер, причем все они параллельно хранятся в электронном цифровом формате.

Сами сотрудники легко ориентируются в стеллажах, однако любой другой человек сразу мог бы здесь заблудиться: вот стеллаж сочинений казахстанских композиторов, отдельные стеллажи хоровой, камерной музыки, оперный и балетный и многие-многие другие.

Здесь работают преданные своему делу люди, которые имеют музыкальное образование, необходимые специальные знания при этой специфической работе.

Фото: "Астана Опера"

Коллектив "Астана Опера" напоминает дружную семью, отметила старший библиотекарь, по образованию дирижер хора Зайда Кабдешева.

"Я преподавала хоровую дисциплину и игру на фортепиано в Алматы. После переезда в столицу, работала в Академии музыки, где уже преподавала компьютерную нотографию. Затем продолжила трудовую деятельность в Национальном театре оперы и балета имени Куляш Байсеитовой в нотно-издательском отделе. С 1996 года вместе с супругом Абзалом Мухитдином, мы одни из первых в Казахстане начали заниматься компьютерным набором и редакцией нот в программах Finale и Sibelius. На нашем счету полный набор балета "Щелкунчик", опер "Турандот", "Мадам Баттерфляй", "Тоска", "Евгений Онегин" и других. Это очень кропотливая и захватывающая работа, – подчеркнула она.

Фото: "Астана Опера"

Здесь уже в цифровом формате хранятся зашифрованные в ноты послания великих композиторов нынешнему поколению, а оберегают их ответственные и преданные своему делу люди, которые уверены, что музыка – это язык души, ее врачеватель, именно в ней выражена наша жизнь.

Пойдем дальше, и зададимся вопросом: "Что происходит в "Астана Опера" за кулисами в период межсезонья?" Первая ассоциация, возникающая с театром в летний период, – тишина. Но, несмотря на то, что театральный сезон завершен, жизнь здесь продолжает кипеть. Если вы заглянете за кулисы, то увидите, что механики сцены работают не покладая рук. Весь сезон они занимались установкой декораций спектаклей и управлением сценической техникой, сейчас дежурная бригада в составе машинистов полностью осматривает технику, приводят в порядок устройства, готовят технику к новому сезону.

Фото: "Астана Опера"

"Репертуар нашего театра очень богат, в "Астана Опера" ставятся технически сложные спектакли с большими интересными декорациями, аналогов которым нет практически ни на одной сцене мира. Кроме того, в нашем театре проходят концерты других творческих коллективов, и чтобы они состоялись, шли по плану, перед новым сезоном мы должны проводить профилактические работы", – рассказал начальник управления машинерии сцены Талгар Татмаков.

Оборудование в "Астана Опера" действительно сложное, но здесь все автоматизировано. Управление нижними и верхними механизмами сцены может осуществляться с пульта одним оператором.

"В Центральной Азии такое оснащение есть только в нескольких театрах, и мы по праву входим в топ лучших сцен мира. Она представляет собой пространство в 3 тыс. кв. м, разделенное на четыре площадки: два "кармана", аван- и арьерсцена. Кроме того, она может опускаться и подниматься на 5 м. Мы имеем возможность за несколько минут представить вниманию зрителей наши декорации при помощи правосторонней, левосторонней части сцены, скрытой от глаз публики, а также благодаря ее вращению", – отметил Талгар Татмаков.

После непростой работы и механикам сцены, и артистам, конечно, хочется перекусить. В театре есть своя просторная столовая, вмещающая большое количество людей, вкусы которых разные, но повара точно знают, как всем угодить.

Фото: "Астана Опера"

"Мы готовим на любой вкус! В меню представлена и диетическая еда, состоящая из овощей, легкого мяса курицы, большого количества салатов, что обычно предпочитают артисты балета. Но также есть и широко востребованный плов, паста, суп-пюре, ну а на десерт, для поднятия настроения, можно выбрать пирожные. Известно, что график репетиций у артистов насыщенный, поэтому часто они здесь и завтракают, и обедают, и даже ужинают. Работать для них одно удовольствие, ведь здесь прекрасная, большая кухня, посуда, оборудование, позволяющее приготовить все, что угодно. Рыба, мясо, блинчики с творогом – каждый день мы подбираем меню, стараемся его разнообразить и новыми блюдами", – поделилась повар Акмарал Кумисбаева.

Помимо артистов в столовой можно встретить представителей всех цехов, в том числе и электромехаников. Интересно было бы узнать, сколько лампочек в таком большом театре?

Фото:Фото: "Астана Опера"

"Отдел энергетики относится к вспомогательному звену театра, но современный мир трудно себе представить без энергии. И если предположить, что нас не будет на работе один день, то не состоятся репетиции, не будет спектакля, не будет ничего. Наш день складывается из многих составляющих. Но главным образом, это поддержка в эксплуатации всех энергообъектов театра. К примеру, привлекающая взгляды публики главная люстра в фойе должна гореть за час до начала спектакля. Красавица весом в 1 500 тонн, высотой в 5, 5 метров, имеет 221 лампочку. Мы обязательно проверяем, чтобы все они горели и если что-то не так, то меняем. А по всему театру у нас более 18 тыс. лампочек! Мы – одни из первых, кто встречает зрителей, потому что к их приходу свет уже должен гореть, и мы же их провожаем последними бликами света. В целом, у нас очень интересная работа, и за 10 театральных сезонов, мы стали разбираться в спектаклях. Так или иначе, сопровождаем репетиционный процесс, видим постановку изнутри, конечно, есть любимые произведения, композиторы. Например, я не могу не остановиться, чтобы послушать, когда звучит музыка Чайковского в "Щелкунчике", – рассказал главный энергетик "Астана Опера" Олег Стеценко.

Фото: "Астана Опера"

Также как и отдел энергетики, все постановки театра знают работники гардероба, швейцары, специалисты департамента обслуживания зрителей, вахтеры и диспетчеры службы охраны.

Фото: "Астана Опера"





"Я работаю в театре практически с момента его открытия. Мне здесь очень нравится, через этот пост охраны проходят знаменитые артисты, всемирно известные режиссеры и дирижеры, работники цехов театра, администрация. Словом, их день начинается с меня, поэтому очень важно улыбнуться, пожелать удачного дня и успешного выступления, сделать комплимент. Кроме турникета, который установлен на этом посту, здесь есть также и монитор, по которому видно, что происходит на главной сцене. Поэтому я хорошо знаю все спектакли театра, каждого артиста, что позволило мне стать ближе к высокому искусству и, конечно, это большая радость для меня", – заметила диспетчер службы охраны Лунияра Темиржанова.

И какой бы деятельностью не занимался специалист в театре, главное, что он делает это с удовольствием и любовью, только тогда рождается настоящий театральный дух, и внутреннее содержание "Астана Опера" соответствует его величественной красоте!