"Держи меня за руку": как в Кызылорде создали инклюзивный театр "Арман"

В Кызылорде артисты инклюзивного театра "Арман" для людей с особенными потребностями сейчас готовятся к очередной премьере спектакля "Көршілер ("Соседи")., который состоится 5 декабря.

Действия сюжета разворачиваются в одном из аулов в 1980-е годы. Здесь актеры проживают все – и радость, и горе, и любовь, и предательство. Автор – заместитель директора областной филармонии Азиза Издикулова. Это не первая постановка на счету у артистов, дебютировали они со спектаклем по пьесе местного писателя и поэта Талгата Телеубаева "Қолымнан ұста" – "Держи меня за руки", передает корреспондент Zakon.kz.

"Дебют был удачным. Актеры показали, как женщина, попавшая в аварию и оказавшись в инвалидном кресле, не отказывается от своей мечты – играть на сцене! Спустя много лет ее мечта сбывается. В главной роли – Роза Смагулова. Она много лет прикована к инвалидному креслу, но не сдается – занимается пара танцами, занимает первые места в республиканских и международных соревнованиях по этому виду спорта. Вся труппа состоит из членов общественного фонда "Инклюзивный театр", которым руководит Бакытжан Кадыров, и областного общества инвалидов под руководством Сагатбека Сиюова", – говорит руководитель кружка "Инклюзивный театр" Талгат Телеубаев.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Желающих, по словам руководителя, участвовать в театральных постановках намного больше. Но места ограничены. Сейчас благодаря поддержке акимата актеров взяли официально на работу. Они числятся актерами Дома культуры имени С. Майкановой. Теперь уже это настоящий театр, а не кружок, как был ранее.



Одна из актрис – 35-летняя Сая Абашева. В 11 лет она после автомобильной аварии потеряла ногу. Но детская мечта – стать актрисой и выступать на сцене – все же сбылась! Девушка не отчаивалась и после аварии еще лучше училась в школе, поступила в музыкальный колледж. После его окончания стала координатором на предприятии для инвалидов, потом занималась госзакупками.

"Я пришла на премьеру "Қолымнан ұста" как зритель. Разрыдалась, вспомнила, что когда-то тоже хотела поступать в театральный. Поверила в себя еще раз, и вот я здесь! Я – актриса!" – делится Сая.

Создать инклюзивный театр Талгат Телеубаев хотел еще в 2017 году. В то время он тесно сотрудничал с волонтерами клуба "Кызылорда" и участвовал в мероприятиях для взрослых и детей с особыми потребностями. Тогда он задумал поставить хотя бы одну постановку с их участием. Выдался случай, когда председатель волонтерского клуба Ольга Чебакова со своей командой проводила благотворительный концерт. Талгат написал сценарий, был режиссером этого мероприятия.

"Мы взяли отрывок из пьесы "Ревизор" на этом концерте. Выступили шикарно, но потом три года не было денег, чтобы показать кызылординцам хотя бы одну постановку. В то время я познакомился еще с одним замечательным человеком – Бакытжаном Кадыровым. Он никогда не думал, что займется актерским мастерством – учился в аграрном колледже. Но судьба распорядилась так, что молодой человек оказался прикованным к инвалидному креслу. В 2020 году мы с ним организовали общественный фонд "Инклюзивное творчество" и Бакытжан стал его директором. Но тут грянула пандемия, и все наши планы рухнули еще на два года", – продолжает Талгат Телеубаев.

Но в 2022 году план все же удался. Начались репетиции, нашлись спонсоры. В марте 2023 года состоялась премьера пьесы "Қолымнан ұста". После этого Талгат и Бакытжан обратились к чиновникам и рассказали о том, что хотели бы создать постоянный инклюзивный театр. Через несколько месяцев был сформирован штат, а восемь членов кружка стали официальными сотрудниками Дома культуры имени С. Майкановой и получают заработную плату. Более того, все актеры поступили в местный институт "Ашык" и после его окончания получат диплом работника культуры.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Самому молодому нашему актеру – 34 года, а самому старшему – 50. У всех разные жизненные истории, как мы оказались в таком положении. Когда играешь на сцене, забываешь о своем недуге. Таких желающих у нас немало, но пока есть возможность платить заработную плату только восьмерым актерам. Но я уверен, что со временем появится возможность, и в нашей труппе станет больше актеров. Тогда и репертуар будет разнообразнее", – говорит Бакытжан.

Впереди у труппы много планов. Они хотят добиться того, чтобы открыть детский театр. Увеличить количество инватакси, так как в городе их всего 4. Но самое главное для них – никогда не сдаваться! Поэтому какие бы в их жизни не происходили события, они всегда будут держать друг друга за руки и вместе идти к своим целям.