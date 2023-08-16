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Жена Кайрата Нуртаса обратилась к многодетным матерям

Жена Кайрата Нуртаса обратилась к многодетным матерям Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса накануне, 15 августа 2023 года, в социальных сетях опубликовала фотографию со своими детьми. Под публикацией Жулдыз Абдукаримова обратилась к многодетным матерям, сообщает Zakon.kz.

Актриса и обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" отметила, что еще не успела подготовить своих четверых детей к школе. В связи с этим Абдукаримова попросила многодетных матерей поделиться с ней полезной информацией по ценам на школьную форму и канцелярские товары.

"Многодетные мамы, как вы? Наверное, мозг кипит из-за подготовки к школе? Слышала, что цены на форму, тетради-ручки взлетели. Я еще не успела купить. Пожалуйста, делитесь полезной информацией", – написала Жулдыз Абдукаримова.

Также она рассказала, что в этом году ее дети будут учиться в 10-м, девятом, седьмом и третьем классах.

Отметим, что у знаменитой казахстанской пары Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой четверо детей: Сезим, Алау, Нарул и Хан.

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