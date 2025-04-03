Кайрат Нуртас ответил на вопрос о разводе с женой

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас появился в социальных сетях своей супруги Жулдыз Абдукаримовой и развеял слухи об их расставании, сообщает Zakon.kz.

До этого фанаты артиста обеспокоились его отсутствием в медийном пространстве и предположили, что супруги на грани развода.

Теперь Абдукаримова опубликовала видео с семейного отдыха за границей. Оказалось, что звездное семейство вместе с детьми отправилось в Абу-Даби.

"Кайреке, ваши подписчики затерялись на моей странице. Все спрашивают, где же Кайреке. Вот он, конечно, отец детей", – обратилась Жулдыз к мужу.

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В ответ Кайрат Нуртас с улыбкой ответил супруге: "Да, я твой десерт".

Артист публично заверил подписчиков, что у него в браке все хорошо, а отсутствие совместных публикаций с женой связано с тем, что у них разное видение ведения соцсетей.

Ранее казахстанский популярный блогер и бизнесмен Бейбит Алибеков подогрел слухи о романе с блогершей Мадлен.