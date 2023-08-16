54-летняя экс-супруга Федора Бондарчука шокировала поклонников неожиданным признанием
Фотографию с малышом модель и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
"А полгода назад у нас родился сын. Пётр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", – написала Светлана Бондарчук под публикацией.
Такое неожиданное признание шокировало ее фолловеров:
- "Уау! Поздравляю!"
- "Как чудесно! Поздравляем".
- "А с кем он был эти полгода?"
- "Вот это новости. Поздравляю".
- "Какая прекрасная новость! Поздравляем".
- "Как здорово! Поздравляю! Вот это сюрприз".
- "Какая чудесная новость! Света, поздравляю!"
- "Света, вот это новость, потрясающе. Как же круто. Вы – герой".
- "О боги, поздравляю! Лучшее, что может случиться с женщиной в любом возрасте!"
- "Как?! Ваш родной сын, Светланы и Сергея? Суррогатное материнство? Поздравляю, коль так!"
- "Cчастье любит тишину. Хорошо, что через 10 лет нам не сказали об этом (шутка). Поздравляю! Хорошая новость".
- "Надо же, я на днях еще подумала, Светлана и Сергей – такие классные, как было бы здорово, если у них было продолжение".
Светлану Бондарчук с рождением малыша поспешили поздравить коллеги по цеху, а также представители российского шоу-бизнеса:
- Ксения Собчак: "Знаем и радуемся".
- Ольга Орлова: "Уррррааааа!!!!"
- Регина Тодоренко: "Любовь! Безграничная любовь!"
- Наталья Рудова: "Поздравляю! Счастья малышу".
- Марина Юдашкина: "Поздравляю!"
- Виктория Дайнеко: "Поздравляю от всего сердца!!!! Счастья и здоровья!!!"
- Наталья Подольская: "Слезы счастья за Вас".
- Ирина Безрукова: "Ооооо!!! Поздравляю!!"
Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году после 25-ти лет брака. У них есть двое детей – 31-летний сын Сергей и 24-летняя дочь Варвара. 15 августа 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко.
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