54-летняя экс-супруга Федора Бондарчука шокировала поклонников неожиданным признанием

Бывшая жена знаменитого российского кинорежиссера Федора Бондарчука рассказала, что стала мамой в третий раз. Это произошло еще шесть месяцев назад, но 54-летняя Светлана призналась в этом лишь накануне, 15 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Фотографию с малышом модель и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

"А полгода назад у нас родился сын. Пётр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", – написала Светлана Бондарчук под публикацией.

Такое неожиданное признание шокировало ее фолловеров:

"Уау! Поздравляю!"

"Как чудесно! Поздравляем".

"А с кем он был эти полгода?"

"Вот это новости. Поздравляю".

"Какая прекрасная новость! Поздравляем".

"Как здорово! Поздравляю! Вот это сюрприз".

"Какая чудесная новость! Света, поздравляю!"

"Света, вот это новость, потрясающе. Как же круто. Вы – герой".

"О боги, поздравляю! Лучшее, что может случиться с женщиной в любом возрасте!"

"Как?! Ваш родной сын, Светланы и Сергея? Суррогатное материнство? Поздравляю, коль так!"

"Cчастье любит тишину. Хорошо, что через 10 лет нам не сказали об этом (шутка). Поздравляю! Хорошая новость".

"Надо же, я на днях еще подумала, Светлана и Сергей – такие классные, как было бы здорово, если у них было продолжение".

Светлану Бондарчук с рождением малыша поспешили поздравить коллеги по цеху, а также представители российского шоу-бизнеса:

Ксения Собчак: "Знаем и радуемся".

"Знаем и радуемся". Ольга Орлова: "Уррррааааа!!!!"

"Уррррааааа!!!!" Регина Тодоренко: "Любовь! Безграничная любовь!"

"Любовь! Безграничная любовь!" Наталья Рудова: "Поздравляю! Счастья малышу".

"Поздравляю! Счастья малышу". Марина Юдашкина: "Поздравляю!"

"Поздравляю!" Виктория Дайнеко: "Поздравляю от всего сердца!!!! Счастья и здоровья!!!"

"Поздравляю от всего сердца!!!! Счастья и здоровья!!!" Наталья Подольская: "Слезы счастья за Вас".

"Слезы счастья за Вас". Ирина Безрукова: "Ооооо!!! Поздравляю!!"

Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году после 25-ти лет брака. У них есть двое детей – 31-летний сын Сергей и 24-летняя дочь Варвара. 15 августа 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко.

Материал по теме Актриса Равшана Куркова ошарашила фанатов неожиданной новостью

31 мая 2023 года российская актриса театра, кино и дубляжа, продюсер Равшана Куркова поделилась со своими подписчиками в Instagram неожиданной новостью. Она рассказала, что стала мамой второй раз.