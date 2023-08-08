Скончался режиссер фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин
Фото: wikimedia
7 августа 2023 года не стало американского кинорежиссера и сценариста Уильяма Фридкина. Ему было 87 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом журналу The Hollywood Reporter рассказала жена режиссера Шерри Лансинг.
По ее словам, Уильям Фридкин умер в Лос-Анджелесе.
Уильям Фридкин больше всего известен постановкой картин "Французский связной" (1971) и "Изгоняющий дьявола" (1973), благодаря которым наряду с Фрэнсисом Фордом Копполой, Майклом Чимино и Питером Богдановичем стал одним из главных режиссеров "Нового Голливуда". "Французский связной" принес Фридкину "Оскар" за лучшую режиссуру.
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