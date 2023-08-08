Скончался режиссер фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин

Фото: wikimedia

7 августа 2023 года не стало американского кинорежиссера и сценариста Уильяма Фридкина. Ему было 87 лет, сообщает Zakon.kz.

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