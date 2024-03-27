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Светлана Бондарчук подала иск о разделе имущества с экс-супругом

Светлана Бондарчук подала иск о разделе имущества с экс-супругом, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 21:06 Фото: Instagram/a030aa
Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук подала иск в суд, требуя пересмотра раздела многомиллионного имущества с бывшим мужем Федором Бондарчуком, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 27 марта столичный суд Москвы, поступило исковое заявление бывшей жены Федора Бондарчука – Светланы Рудской (фамилия телеведущей по паспорту).

"Симоновский районный суд города Москвы принял к производству исковое заявление Рудской С.В. об изменении Соглашения о разделе имущества, нажитого в период брака", – говорится в сообщении.

Как пишут российские СМИ, причиной возникновения данной ситуации стало неисполнение обязательств режиссером Федором Бондарчуком в рамках предыдущего соглашения. Согласно договоренности, он обязался выплачивать деньги после развода не регулярно каждый месяц, а по завершении коммерческих проектов. В свою очередь, Светлана не настаивала на разделе имущества.

Однако ситуация изменилась, когда Бондарчук внезапно перестал выплачивать обещанные суммы. Это заставило бывшую супругу обратиться в суд с требованием пересмотра вопроса раздела значительного имущества, принадлежащего им обоим.

Ранее сообщалось, что Малазийская актриса, обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу" Мишель Йео 27 марта 2024 года показала подросшего внука Максима. 

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