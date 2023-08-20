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Апелляционный суд возобновил иски о сексуальных домогательствах Майкла Джексона

Майкл Джексон Фото: wikimedia
Апелляционный суд Калифорнии в пятницу возобновил судебные иски двух мужчин, которые утверждают, что Майкл Джексон подвергал их сексуальному насилию в течение многих лет, когда они были мальчиками, сообщает Zakon.kz.

Коллегия из трех судей 2-го окружного апелляционного суда Калифорнии пришла к выводу, что иски Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака не должны были быть отклонены судом низшей инстанции, пишет NBC News.

Новый калифорнийский закон, временно расширивший круг дел о сексуальном насилии, позволил апелляционному суду восстановить их.

Это второй раз, когда судебные иски, поданные Робсоном в 2013 году и Сейфчаком в следующем году, возвращаются после прекращения дела. Двое мужчин стали широко известны благодаря тому, что рассказали свои истории в документальном фильме HBO 2019 года " Покидая Неверленд".

В суд уже взрослые мужчины подали на корпорации MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc., которые "не приняли достаточных мер, чтобы защитить их". Джексон, умерший в 2009 году, был единственным владельцем и единственным акционером компаний.

Судья вышестоящего суда написал, что "корпорация, которая содействует сексуальному насилию над детьми со стороны одного из своих сотрудников, не освобождается от обязанности защищать этих детей только потому, что она принадлежит исключительно лицу, совершившему насилие".

Джонатан Стейнсапир, поверенный поместья Джексонов, сказал, что они разочарованы решением возобновить дело.

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