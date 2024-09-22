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Фонд Майкла Джексона подал в суд на помощника певца, заявившего о насилии

Майкл Джексон, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 10:10 Фото: Instagram/michaeljackson
Наследственный фонд американского певца Майкла Джексона подал в суд на бывшего помощника артиста, который в детстве якобы подвергался насилию со стороны певца и теперь хочет получить $213 млн за свое молчание, сообщает Zakon.kz.

По данным Financial Times, люди, управляющие правами на музыку и изображения Джексона, обвиняют мужчину в фальсификации своих предыдущих претензий и в попытке получить очередной денежный транш.

"Наследники Джексона обвиняют экс-помощника в клевете на артиста, а также в иске просят компенсацию причиненного им ущерба и запрета на разглашение информации, которую стороны согласились хранить в тайне в соглашении 2020 года", – пишет издание.

В том соглашении наследники артиста договорились с этим мужчиной и другими четырьмя якобы жертвами непристойного поведения певца, что все получат по $3,3 млн в течение шести последующих лет за молчание.

Издание отмечает, что Джексона неоднократно обвиняли в "неподобающем поведении с детьми" в 1990-х годах и в 2005 году в ходе судебного преследования. Однако на тот момент артист был оправдан судом.

В декабре 2020 года сообщалось, что семья Майкла Джексона выиграла апелляцию против HBO. Наследники поп-певца судились из-за фильма "Покидая Неверленд". Представители артиста заявили, что HBO нарушил договор 1992 года. Согласно документу, канал получил права на фильм с одним условием: HBO не должен был выпускать порочащие Джексона материалы. В картине представлены истории Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака. Мужчины утверждали, что они якобы подверглись насилию со стороны певца.

16 сентября 2024 года стало известно о смерти родного брата певца – музыканта Тито Джексона. Ему было 70 лет.

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