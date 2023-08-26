Райская птица: за 70 тысяч долларов хотят продать головной убор главной героини фильма "Секс в большом городе"

Аукцион Sotheby's выставил на продажу уникальный головной убор Кэрри Брэдшоу (главной героини фильма и сериала "Секс в большом городе"). Эксперты оценивают лот в 70 тысяч долларов, это 32 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Usmagazine, Sotheby's Fashion Icons выставил на продажу необычный лот. Это головной убор героини Сары Джссики Паркер в фильме "Секс с большом городе", в котором она выходила замуж. Головной убор выполнен в виде птицы, у которой есть большое синее перо. Аксессуар назван "Райская птица".

По сюжету полнометражного фильма, который вышел в 2008 году главная героиня, Кэрри Брэдшоу, выходит замуж на "мужчину своей мечты". После аксессуар показали во втором сезоне нашумевшего сериала.

По оценкам экспертов, лот будет продан за стоимость от 40 до 70 тысяч долларов. Торги состоятся 31 августа.

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