Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Райская птица: за 70 тысяч долларов хотят продать головной убор главной героини фильма "Секс в большом городе"

Райская птица: за 70 тысяч долларов хотят продать головной убор главной героини фильма "Секс в большом городе" Фото: скриншот с видео
Аукцион Sotheby's выставил на продажу уникальный головной убор Кэрри Брэдшоу (главной героини фильма и сериала "Секс в большом городе"). Эксперты оценивают лот в 70 тысяч долларов, это 32 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Usmagazine, Sotheby's Fashion Icons выставил на продажу необычный лот. Это головной убор героини Сары Джссики Паркер в фильме "Секс с большом городе", в котором она выходила замуж. Головной убор выполнен в виде птицы, у которой есть большое синее перо. Аксессуар назван "Райская птица".

По сюжету полнометражного фильма, который вышел в 2008 году главная героиня, Кэрри Брэдшоу, выходит замуж на "мужчину своей мечты". После аксессуар показали во втором сезоне нашумевшего сериала.

По оценкам экспертов, лот будет продан за стоимость от 40 до 70 тысяч долларов. Торги состоятся 31 августа.

Ранее Ерке Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) подтвердили, что ждут ребенка.

Читайте также

Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Ерке Есмахан и Raim довели фанатов до слез

Трек Weekend от Димаша покорил фанатов

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления