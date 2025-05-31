#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
510.81
578.59
6.51
Культура и шоу-бизнес

Журналисты оценили стоимость квартиры Кэрри Брэдшоу в сиквеле "Секса в большом городе"

СМИ оценили квартиру, в которую переехала героиня &quot;Секса в большом городе&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 23:48 Фото: Instagram/sarahjessicaparker
Героиня сериалов "И просто так" и "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу купила квартиру стоимостью 5 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, в спин-оффе "Секса в большом городе" "И вот так" Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, меняет свою двухкомнатную квартиру в Вест-Виллидже на прекрасный браунстоун в элитном районе Греймерси-Парк, чтобы у них с новым бойфрендом Эйданом было достаточно места для двоих.

Отмечается, что агент по недвижимости Douglas Elliman Елена Саркисян рассказала изданию, сколько может стоить подобная квартира. По ее словам, новый дом Кэрри Брэдшоу расположен по адресу 3 Греймерси-Парк. Подобное жилье можно купить за 5 млн долларов.

Ранее комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка одобрила установку ворот у особняка, где жила Кэрри Брэдшоу из известного фильма.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Таиланда
Культура и шоу-бизнес
22:44, 31 мая 2025
Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Таиланда
Умерла звезда "Отчаянных домохозяек" Валери Махаффей
Культура и шоу-бизнес
19:01, 31 мая 2025
Умерла звезда "Отчаянных домохозяек" Валери Махаффей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: