Журналисты оценили стоимость квартиры Кэрри Брэдшоу в сиквеле "Секса в большом городе"

Героиня сериалов "И просто так" и "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу купила квартиру стоимостью 5 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, в спин-оффе "Секса в большом городе" "И вот так" Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, меняет свою двухкомнатную квартиру в Вест-Виллидже на прекрасный браунстоун в элитном районе Греймерси-Парк, чтобы у них с новым бойфрендом Эйданом было достаточно места для двоих.

Отмечается, что агент по недвижимости Douglas Elliman Елена Саркисян рассказала изданию, сколько может стоить подобная квартира. По ее словам, новый дом Кэрри Брэдшоу расположен по адресу 3 Греймерси-Парк. Подобное жилье можно купить за 5 млн долларов.

Ранее комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка одобрила установку ворот у особняка, где жила Кэрри Брэдшоу из известного фильма.