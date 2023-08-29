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Сколько заработал фильм "Барби" в мировом прокате

Сколько заработал фильм "Барби" в мировом прокате Фото: скриншот с видео
Картина режиссера Греты Гервиг "Барби" стал самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Она обошла даже "Гарри Поттера" и заработала 1,34 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Variety, только за выходные "Барби" заработала 18,2 млн долларов на 12 852 экранах в 75 странах. Таким образом, мировая касса проекта превысила "ошеломляющие" 1,34 млрд долларов, и он обошел по сборам ленту "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2, 2011) режиссера Дэвида Йейтса.

Отмечается, что "Барби" вскоре может стать лучшим фильмом в мировом прокате, обогнав мультфильм Аарона Хорвата и Михаэля Еленика "Братья Супер Марио в кино" (The Super Mario Bros. Movie, 2023), кассовые сборы которого составили 1,358 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что "Барби" стала самым кассовым релизом Warner Bros. в США.

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