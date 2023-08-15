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В Алжире запретили прокат фильма "Барби"

фильм "Барби" Фото: скриншот из трейлера фильма "Барби"
Фильм "Барби" сняли с проката в Алжире почти через месяц после его премьеры в стране, сообщает Zakon.kz.

Министерство культуры и искусств Алжира уведомило кинотеатры в Алжире, Оране и Константине немедленно снять фильм с проката.

Ни министерство, ни Алжирский орган по регулированию аудиовизуальных средств не прокомментировали указанную директиву и не представили ее обоснования.

"Барби" открылась в некоторых алжирских кинотеатрах в прошлом месяце. Начиная с этой недели, дистрибьюторы фильма убрали голливудский блокбастер из расписания показов.

Этот шаг был предпринят после того, как власти Кувейта и Ливана запретили показ живого боевика, основанного на американских модных куклах, за якобы угрозу консервативным ценностям.

Некоторые люди в Алжире протестовали против отмены в социальных сетях, опубликовав свои жалобы вместе с хэштегом "#IAmBarbie". Другие осудили это как "цензуру" и "фанатизм".

С момента выхода фильм Warner Bros. собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Создатели фильма работают над его продолжением после такого успеха.

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Мухит Турсынали
Алжир
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