Появились фотографии подросшего сына Петросяна
Фото: Instagram/bruhunova
Молодая супруга 77-летнего юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова – поделилась фотографиями сына Вагана, которому в марте 2023 года исполнилось три года, сообщает Zakon.kz.
Снимками с сыном 34-летняя супруга юмориста поделилась сегодня, 31 августа.
"За месяц набрались снимки на целую "карусель" наших с Вагашей образов. Все образы (за исключением костюма Вагана на втором снимке) сделаны в России", – отметила Татьяна Брухунова под публикацией.
Подписчики отметили, что Ваган хорошо подрос за лето. Большинство из них были просто в восторге от фотографий:
- "Какие милахи!"
- "Как подрос за лето!"
- "Обожаю ваши образы!"
- "Какой прелестный ребенок!"
- "Главные сочинские модники!"
- "Ну что вы за сладкая парочка твикс!"
- "Мамино счастье, папина гордость! Счастья вам!"
Петросян с женой и сыном отдыхают в Сочи. Об этом 3 августа писала в Instagram Брухунова, отметив Сочи в геолокации поста.
Ранее Татьяна Брухунова назвала качества, которые ценит в мужчинах.
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